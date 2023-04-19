快訊

父遺體冰存榮總11年…女兒迄今未殮葬 審判長勸「放下吧」

雷雨狂轟！星宇、長榮3架班機接連「遭雷擊」 飛機檢修中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／雷擊好嚇人！彰化線西鄉一處電表爆出火團 消防員緊急撲滅

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣線西鄉產業道路電表及線路，疑因雷擊而起火，甚至還傳出爆裂聲，消防人員動用滅火器，費了一番功夫才撲滅。圖／民眾提供
彰化縣線西鄉產業道路電表及線路，疑因雷擊而起火，甚至還傳出爆裂聲，消防人員動用滅火器，費了一番功夫才撲滅。圖／民眾提供

今天傍晚雷雨交加，彰化縣線西鄉產業道路電表及線路，疑因雷擊而起火，甚至還傳出爆裂聲，火勢甚大，消防人員動用滅火器，費了一番功夫才撲滅。台電彰化營業處表示，此次雷擊事件，台電無設備受損，現場受損起火設備為用戶自備線路。

今天下午5時40分許，線西鄉產業道路發生電表及線路起火，還傳出陣陣爆裂聲，火花四濺，甚至爆出火球，有一輛還冒險轎車通過。彰化縣消防局線西分隊據報趕到現場，用滅火器撲救，電表依然爆出火花，經過約一分鐘，才順利撲滅。

線西消防分隊並通報台電公司鹿和巡修課前往檢修，現場人員回報，雷擊受損器具為用戶自備線路及分表，設備無法及時修復汰換，為了供電安全，已先由表後關關切斷電源，其餘鄰近用戶的線路供電正常。

台電彰化營業處表示，此次雷擊事件，台電無設備受損，現場受損起火設備為用戶自備線路。如有民眾發現停電可撥打本公司24小時服務電話1911或致電（04）7722755，台電公司會立即派員查看。

彰化縣線西鄉產業道路電表及線路，疑因雷擊而起火，甚至還傳出爆裂聲，消防人員動用滅火器，費了一番功夫才撲滅。圖／民眾提供
彰化縣線西鄉產業道路電表及線路，疑因雷擊而起火，甚至還傳出爆裂聲，消防人員動用滅火器，費了一番功夫才撲滅。圖／民眾提供
彰化縣線西鄉產業道路電表及線路，疑因雷擊而起火，甚至還傳出爆裂聲，消防人員動用滅火器，費了一番功夫才撲滅。圖／民眾提供
彰化縣線西鄉產業道路電表及線路，疑因雷擊而起火，甚至還傳出爆裂聲，消防人員動用滅火器，費了一番功夫才撲滅。圖／民眾提供

台電

延伸閱讀

雷神索爾發威！ 台中大雅高壓線路遭雷擊 整條街停電「民眾摸黑用餐」

出門帶傘！9縣市「大雨特報」 注意雷擊強陣風

電機組破管、故障 台電昨緊急高價向民間買電

彰化各界連署反晶鼎焚化爐 縣府：違法動工已勒令停工

相關新聞

雷神索爾發威！ 台中大雅高壓線路遭雷擊 整條街停電「民眾摸黑用餐」

雷神索爾降臨。台中市今天傍晚降下雨勢伴隨陣陣雷擊，晚間6點多，大雅區文雅里部分道路因雷擊停電，市民紛紛走出戶外查看。台電...

38年首見！玉山塔塔加石山地區乾旱無水 水源銳減四分之三

受到今年春雨遲來，玉山國家公園塔塔加石山地區面臨38年來無水可用的情形，不僅石山志工們服勤的管理室，已遭遇水源枯竭無水可...

影／雷擊好嚇人！彰化線西鄉一處電表爆出火團 消防員緊急撲滅

今天傍晚雷雨交加，彰化縣線西鄉產業道路電表及線路，疑因雷擊而起火，甚至還傳出爆裂聲，火勢甚大，消防人員動用滅火器，費了一...

中部下雨水情仍吃緊 議員籲優先協助學校師生抗旱

台中今晚下大雨，但集水區下得不多，水情仍吃緊。議員何文海今在質詢指出，學校師生數多且集中，提醒市府盡快優先幫學校完成抗旱...

台中交通網App標示充電樁 未標使用中讓車友白跑

台中市議員黃佳恬指出，App「台中交通網」，提供充電停車格、iBike的資訊，但美中不足，雖標出充電樁，但好不容易到達時...

中台灣燈會僅一區人潮變少 藍綠籲多設副區有參與感

中台灣元宵燈會2016到2018年分別在台中公園、清水港區藝術中心、豐原葫蘆墩公園舉行，吸引逾240萬遊客。2019年以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦