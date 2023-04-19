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影／雷擊好嚇人！彰化線西鄉一處電表爆出火團 消防員緊急撲滅
今天傍晚雷雨交加，彰化縣線西鄉產業道路電表及線路，疑因雷擊而起火，甚至還傳出爆裂聲，火勢甚大，消防人員動用滅火器，費了一番功夫才撲滅。台電彰化營業處表示，此次雷擊事件，台電無設備受損，現場受損起火設備為用戶自備線路。
今天下午5時40分許，線西鄉產業道路發生電表及線路起火，還傳出陣陣爆裂聲，火花四濺，甚至爆出火球，有一輛還冒險轎車通過。彰化縣消防局線西分隊據報趕到現場，用滅火器撲救，電表依然爆出火花，經過約一分鐘，才順利撲滅。
線西消防分隊並通報台電公司鹿和巡修課前往檢修，現場人員回報，雷擊受損器具為用戶自備線路及分表，設備無法及時修復汰換，為了供電安全，已先由表後關關切斷電源，其餘鄰近用戶的線路供電正常。
台電彰化營業處表示，此次雷擊事件，台電無設備受損，現場受損起火設備為用戶自備線路。如有民眾發現停電可撥打本公司24小時服務電話1911或致電（04）7722755，台電公司會立即派員查看。
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