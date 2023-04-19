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台中交通網App標示充電樁 未標使用中讓車友白跑

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員黃佳恬指出，台中交通網的App應加提供電動車使用資訊。記者陳秋雲／攝影
台中市議員黃佳恬指出，台中交通網的App應加提供電動車使用資訊。記者陳秋雲／攝影

台中市議員黃佳恬指出，App「台中交通網」，提供充電停車格、iBike的資訊，但美中不足，雖標出充電樁，但好不容易到達時，才發現有人在充電。數位治理局長林谷隆說，的確有網友建議須改進，會盡快提升應用程式功能，友善電動車的車友。

黃佳恬說，電動車使用人口日趨上升但充電樁設置速度跟不上，希望市府將現有充電樁比例由2%提高至10%。

交通局江俊良副局長表示，市府積極推動，2023充電樁已由2022年的210樁上升到300樁，是「六都之冠」，交通局會盡快來修法，提升電動樁。盧秀燕市長表示，市府也會以身作則汰換一定比例公務車為電動車來響應。

黃佳恬並指出，App「台中交通網」雖提供充電樁的位置，但民眾根據資訊到達時，卻發現已有車子在充電，還有等上許久，她建議應標明是否使用中，不要讓車友白跑一趟，並要求數位治理局協助提升功能。

數位治理局長林谷隆說，他自己碰過類似狀況，網路上有不少人反映，好不容易按圖索驥找到充電樁，赫然發現已有電子在充電，想要離去怕沒電，等待又不知到何時。數位局會協助提升功能，讓電動車更便利充電。

台中市 盧秀燕

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