中部下雨水情仍吃緊 議員籲優先協助學校師生抗旱

台中今晚下大雨，但集水區下得不多，水情仍吃緊。議員何文海今在質詢指出，學校師生數多且集中，提醒市府盡快優先幫學校完成抗旱準備。

教育局表示，110年抗旱期間，為使學校廚房獨立供水增購水塔，今年3月17日請設有廚房供應午餐的學校預備儲水設備，並提供限水階段節水建議措施，包含調整菜單、加強廚務人員節約用水宣導、減少班級餐桶數等，完成廚房用水供應應變機制。

教育局指出，台中市128校設午餐廚房，已設置577個水塔，廚房供水無虞；因應水情變化，持續協助增置儲水設備。

市議員王立任指出，台中105處自然湧泉，前10大湧泉一天出水量可達52萬噸，但未能善用直接流掉，尤其水情吃緊下，應充分利用，促市府儘早規劃利用。

市議員劉士州指出，中南部久未下雨，外縣市有縣市長祈雨，建議盧秀燕也參考讓台中早日逢甘霖。

盧秀燕指出，媽祖會庇佑大家。今天和平山區德基水庫集水區4點過後陸續降雨，可惜雨勢很快就停了。台中市長盧秀燕指出，德基水庫儲水位低於4成5、石岡壩約2成餘，鯉魚潭約3成，市府會加緊抗旱準備。