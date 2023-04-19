快訊

雷神索爾發威！ 台中大雅高壓線路遭雷擊 整條街停電「民眾摸黑用餐」

曾格爾公開與已婚富商「房內接觸」細節 她驚：哪個正宮遇到不吐血

WSJ：台積電向美爭取150億美元的補貼 但反對某些條件

中部下雨水情仍吃緊 議員籲優先協助學校師生抗旱

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
市議員何文海指出，水情吃緊，不要讓學校無水可用。記者陳秋雲／攝影
市議員何文海指出，水情吃緊，不要讓學校無水可用。記者陳秋雲／攝影

台中今晚下大雨，但集水區下得不多，水情仍吃緊。議員何文海今在質詢指出，學校師生數多且集中，提醒市府盡快優先幫學校完成抗旱準備。

教育局表示，110年抗旱期間，為使學校廚房獨立供水增購水塔，今年3月17日請設有廚房供應午餐的學校預備儲水設備，並提供限水階段節水建議措施，包含調整菜單、加強廚務人員節約用水宣導、減少班級餐桶數等，完成廚房用水供應應變機制。

教育局指出，台中市128校設午餐廚房，已設置577個水塔，廚房供水無虞；因應水情變化，持續協助增置儲水設備。

市議員王立任指出，台中105處自然湧泉，前10大湧泉一天出水量可達52萬噸，但未能善用直接流掉，尤其水情吃緊下，應充分利用，促市府儘早規劃利用。

市議員劉士州指出，中南部久未下雨，外縣市有縣市長祈雨，建議盧秀燕也參考讓台中早日逢甘霖。

盧秀燕指出，媽祖會庇佑大家。今天和平山區德基水庫集水區4點過後陸續降雨，可惜雨勢很快就停了。台中市長盧秀燕指出，德基水庫儲水位低於4成5、石岡壩約2成餘，鯉魚潭約3成，市府會加緊抗旱準備。

抗旱 議員

延伸閱讀

四方電巴集體請假沒車搭 市府沒掌握？盧秀燕：昨已協調

盧秀燕、陳淑華議會交鋒「互請明示」誰對經貿用地有興趣

會考專車疫情停駛3年 中市今年重駛 盧秀燕：六都唯一

再傳「師對生」霸凌！小六女生留痛苦自白 盧秀燕震怒

相關新聞

雷神索爾發威！ 台中大雅高壓線路遭雷擊 整條街停電「民眾摸黑用餐」

雷神索爾降臨。台中市今天傍晚降下雨勢伴隨陣陣雷擊，晚間6點多，大雅區文雅里部分道路因雷擊停電，市民紛紛走出戶外查看。台電...

38年首見！玉山塔塔加石山地區乾旱無水 水源銳減四分之三

受到今年春雨遲來，玉山國家公園塔塔加石山地區面臨38年來無水可用的情形，不僅石山志工們服勤的管理室，已遭遇水源枯竭無水可...

影／雷擊好嚇人！彰化線西鄉一處電表爆出火團 消防員緊急撲滅

今天傍晚雷雨交加，彰化縣線西鄉產業道路電表及線路，疑因雷擊而起火，甚至還傳出爆裂聲，火勢甚大，消防人員動用滅火器，費了一...

中部下雨水情仍吃緊 議員籲優先協助學校師生抗旱

台中今晚下大雨，但集水區下得不多，水情仍吃緊。議員何文海今在質詢指出，學校師生數多且集中，提醒市府盡快優先幫學校完成抗旱...

台中交通網App標示充電樁 未標使用中讓車友白跑

台中市議員黃佳恬指出，App「台中交通網」，提供充電停車格、iBike的資訊，但美中不足，雖標出充電樁，但好不容易到達時...

中台灣燈會僅一區人潮變少 藍綠籲多設副區有參與感

中台灣元宵燈會2016到2018年分別在台中公園、清水港區藝術中心、豐原葫蘆墩公園舉行，吸引逾240萬遊客。2019年以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦