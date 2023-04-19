雷神索爾發威！ 台中大雅高壓線路遭雷擊 整條街停電「民眾摸黑用餐」

雷神索爾降臨。台中市今天傍晚降下雨勢伴隨陣陣雷擊，晚間6點多，大雅區文雅里部分道路因雷擊停電，市民紛紛走出戶外查看。台電表示，目前了解，停電原因為高壓線路遭雷擊造成，相關停電時間、戶數等資訊正進一步統計。

今天晚間6點多，大雅區雷雨交加，空中轟隆隆雷聲不斷，台中市議員吳呈賢表示，他接獲文雅里部分用戶停電，他已緊急請台電工程人員搶修中。附近住戶表示，聽到轟聲響，之後就停電，整條街黑漆漆一片，由於正值用餐時間，相當不便。

根據中央氣象局資訊，發佈大雷雨即時訊息如下：雷雨編號 0004：針對「台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至19時30分止。雷雨編號 0003：針對「台中市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至19時00分止。雷雨編號 0002：針對「彰化縣、雲林縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至19時00分止。

台電台中區營業處表示，今天傍晚5點57分接獲通報大雅地區有停電事故，初步了解事故原因為雷擊高壓線路造成。

台電進一步指出，原停電戶數有兩千餘戶，停電範圍有台中市大雅區永和路、中山北路等一帶，經台電利用自動化轉供復電系統，先縮小停電範圍，已先縮小停電區間，目前仍有一千餘戶停電，台電已加派人力搶修中。