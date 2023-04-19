中台灣燈會僅一區人潮變少 藍綠籲多設副區有參與感

中台灣元宵燈會2016到2018年分別在台中公園、清水港區藝術中心、豐原葫蘆墩公園舉行，吸引逾240萬遊客。2019年以後僅設在市區，人數反而少了。藍綠都有議員建議，希望市府恢復多個燈會展區，活絡地方。市長盧秀燕表示會進一步評估。

台中市議會定期大會專案報告，市議員張瀞分肯定今年中台灣燈會舉辦成功，吸引超過195萬人次參觀，她並爭取中台灣燈會到后里、豐原區來舉辦，串聯生態、結合豐原媽祖建醮及在地景點，帶動觀光商機。

張瀞分建議市府，規劃中台灣燈會巡迴山海屯區，移師到豐原、后里是很好的選擇，豐原有葫蘆墩公園，后里有森林公園，在這裡舉辦燈會可以串聯景點、商圈，結合豐原媽祖百年建醮活動，帶動觀光商機。市長盧秀燕也表示，過去市府選在后里主辦台灣燈會，就顯示對山城的重視，節慶活動每個區都想辦，市府會進一步評估效益。

市議員楊典忠說，2019年後都只有一個燈區，2019與2022年在南屯區文心森林公園、2023年在西屯區中央公園，因為疫情影響人數都少於分散燈區遊客數，他建議，日後中台灣燈會應設2到3個燈區，帶動遊客活絡地方消費。

觀旅局說明，燈會場地需綜合考量預算規模、大眾運輸便捷度、基礎設施完善度、地景地貌豐富性、鄰里衝擊、鄰近公共設施及資源支援度等眾多要素；另燈會展區除燈組佈設外，亦須依遊客需求規劃救護站、哺集乳室、服務台等服務性措施。考量燈會籌辦預算有限，目前仍朝集中資源設置單一展區。