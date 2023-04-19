38年首見！玉山塔塔加石山地區乾旱無水 水源銳減四分之三

受到今年春雨遲來，玉山國家公園塔塔加石山地區面臨38年來無水可用的情形，不僅石山志工們服勤的管理室，已遭遇水源枯竭無水可用之苦，保育巡查人員更回報，3至4月間巡視塔塔加地區水源，也發現山泉水量幾乎已減少四分之三多，園區內各個山屋蓄水塔的進水狀況不佳，還請入園山友做好登山用水計畫，確認各宿營點的緊急取水處，並謹慎及酌量使用。

玉山國家公園表示，以往都在冬季枯水期對到訪遊客進行節水的呼籲，加上到訪山區旅遊人數不減反增，目前石山地區改用儲水桶供水，呼籲民眾上山輕簡飲食，避免炊煮、洗滌，並盼未來這波春雨能及時紓緩水情，能有效度過缺水難關。

玉管處表示，由於高海拔地區，全年到訪約70、80萬遊客的需求，但塔塔加從來沒有自來水，但打開水龍頭、飲水機都是取之不竭的山泉水，儲存在水塔中，但今年卻是首度出現水源乾涸，由於水塔幾乎沒水，公廁水龍頭改用儲水桶供水，就連在當地志工服務站服勤的保育志工，也改到塔塔加管理站盥洗，缺水情形很吃緊。

38年來，塔塔加地區石山引水道入口處水源都不曾匱乏，今年出水量少了四分之三外，目前尚可供應，但流速相當慢，但要是這波鋒面再不下雨，水情也不樂觀，近期也派員到水源地整理管線，以維持水源能充分提供整個塔塔加遊憩區需求，倘若這波春雨降雨量不如預期，水情告急。