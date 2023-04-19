南投牛運堀挖掘出「糖漏」 見證明清時代台灣糖業興盛

南投陶始於清嘉慶年間，在南投市牛運堀設窯，卻因現代工業量產陶瓷而式微。文史工作者梁志忠最近在牛運堀發現大量窯址遺物，出土陶器包含南投窯各發展階段，製糖用的「糖漏」更是首度發現，補足南投窯發展史上缺失的一頁。

梁志忠說，「牛運堀」在南投市漳和里、漳興里一帶， 在嘉慶元年（1796年）早期先民，利用當地黏土為原料，經由柴燒窯生產陶器、磚瓦等，再加以雕刻、或以不同性質陶土裝飾，作品包含筷籠、油甕、香爐、茶具、花瓶、粿印、鼓椅、大水缸等生活用品，實用而饒富風味，在台灣早期各窯區中獨樹一格。

南投陶在日治時期更成為臺中州名產，以「南投燒」馳名，全盛時期牛運堀有十幾個窯廠同時生產。隨著現代工業量產陶瓷的衝擊及時代變遷下，南投陶和南投窯逐漸式微，921地震後，窯場也被震毀，牛運堀南投窯走入歷史，但南投窯2百多年間，堆積層累積豐富，成為研究南投陶最好的材料。

梁志忠最近與台南藝術大學教授盧泰康到牛運堀南投窯遺址調查，發掘出許多出土標本，遺物包含窯壁磚，以及各式清代風格陶盆、花盆、糖漏、圈座器、清代窯工所用閩南瓷器，日治時期水管、陶缸，戰後琉璃瓦等，其中製糖用「糖漏」更是首次發現，可知「牛運堀」曾經存在窯爐類型，除「磚瓦窯」、「蛇窯」之外，居然還有「瓦漏窯」。