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雨後春筍盛產正新鮮 竹山桂竹筍量產價格親民

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
春雨後正值桂竹筍盛產季，竹山鎮現在市場大街小巷都能看見桂竹筍，鮮嫩清甜價廉正當時。圖／竹山鎮公所提供
春雨後正值桂竹筍盛產季，竹山鎮現在市場大街小巷都能看見桂竹筍，鮮嫩清甜價廉正當時。圖／竹山鎮公所提供

幾波春雨過後，正值桂竹筍盛產季，竹山鎮以竹為名，更是個不折不扣的吃筍天堂，一年四季不同季節，都能吃到當季盛產筍子，鎮公所指出，現在市場大街小巷都能看見桂竹筍，且因雨水充足下，使得春筍鮮嫩清甜正當時，且筍量增多、價格親民，是喜歡吃筍民眾購買品嘗的最佳時機。

筍農表示，今年農曆春節前因為氣溫高、雨水少，加上過年比以往還要早，年前冬筍的產量出不來，今年1月13日每公斤一度站上500元天價，大家笑說買筍的人比筍子還要多，交易量只有去年的三分之一，而清明節前同樣沒降雨，使得春筍價偏高，一台斤約80至100元；不但近來雨量充足，桂竹筍大量生產，筍子價格往下降，現在一斤約30至50元。

筍農指出，也因雨水足夠了，使得桂竹筍比較鮮嫩，品質大提升，特別是新鮮桂竹筍，筍殼有著黑色斑駁的花紋，瘦長而挺直，民眾買的時候，要從底座的寬度去辨識筍肉的厚度和長度，也可用指甲掐露出的筍肉，去感覺它的嫩度，攤商老闆也建議購帶殼竹筍比較新鮮，購買回家去殼後要盡快烹煮，否則會比較不新鮮。

鎮長陳東睦表示，竹山正值桂竹筍盛產期，不但營養且含有豐富的纖維，呼籲喜歡吃筍的民眾把握產季，前來竹山採購或品嘗最清爽清甜的桂竹筍，也呼籲大家一起支持在地農產品。

春雨後正值桂竹筍盛產季，竹山鎮現在市場大街小巷都能看見桂竹筍，鮮嫩清甜價廉正當時。圖／竹山鎮公所提供
春雨後正值桂竹筍盛產季，竹山鎮現在市場大街小巷都能看見桂竹筍，鮮嫩清甜價廉正當時。圖／竹山鎮公所提供
春雨後正值桂竹筍盛產季，竹山鎮現在市場大街小巷都能看見桂竹筍，鮮嫩清甜價廉正當時。圖／竹山鎮公所提供
春雨後正值桂竹筍盛產季，竹山鎮現在市場大街小巷都能看見桂竹筍，鮮嫩清甜價廉正當時。圖／竹山鎮公所提供
春雨後正值桂竹筍盛產季，竹山鎮現在市場大街小巷都能看見桂竹筍，鮮嫩清甜價廉正當時。圖／竹山鎮公所提供
春雨後正值桂竹筍盛產季，竹山鎮現在市場大街小巷都能看見桂竹筍，鮮嫩清甜價廉正當時。圖／竹山鎮公所提供
春雨後正值桂竹筍盛產季，竹山鎮現在市場大街小巷都能看見桂竹筍，鮮嫩清甜價廉正當時。圖／竹山鎮公所提供
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雨水 陳東睦 雨量

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