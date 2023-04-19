台中北屯淨遷入人口近5000人 全台行政區次高

台中市民政局今天根據2022年六都淨遷入人口統計資料顯示，台中市去年淨遷入3839人，其中北屯區因都市發展健全、生活機能完善，淨遷入人口4812人，是全台第2高的行政區。

民政局發布新聞稿表示，根據內政部公布2022年六都淨遷入人口統計資料，其中桃園市淨遷入人口6659人居冠，台中市3839人居次，另台南、新北、高雄及台北則為淨遷出。

民政局長吳世瑋指出，台中市人口持續穩定成長，其中北屯區最受青睞，淨遷入人口4812人，在全台各行政區中，僅次於桃園龜山區為第2高的移居熱點。

吳世瑋說，2022年台中市人口淨遷入最多的前5大行政區分別為北屯區4812人、南屯區889人、沙鹿區885人、清水區839人及烏日區838人。

若以各里為界，吳世瑋表示，淨遷入前3大里別，則以北屯區舊社里3481人居冠、廍子里2657人居次，第3大則是烏日區三和里848人。其中北屯區舊社里及廍子里淨遷入人口更連2年高居前2大里別，移居熱度不容小覷。

對於北屯區的人口成長，吳世瑋認為，北屯區交通、公共建設與商業機能陸續到位，都市發展健全、生活機能完善，逐步帶動北屯發展，成為民眾移居北屯的強烈誘因，人口數更將突破30萬大關。

至於北屯區舊社區及廍子里，吳世瑋分析，舊社與廍子里都是新興重劃區，舊社里位於機捷特區及單元12，廍子里位於廍子區段徵收區；另烏日區三和里則緊臨三鐵共構的烏日高鐵特定區，3里均臨近台74線快速道路串連的大台中交通網。