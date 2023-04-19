快訊

松永家的悲傷：日本池袋暴走案4年後...事故遺族「快樂的權利」

「台灣我們來了！」 美總統候選人提超狂政見：發步槍給全台家庭

台大實驗室冒黑煙！存放柴油及鋰電池 升為「三級火警」

台中北屯淨遷入人口近5000人 全台行政區次高

中央社／ 台中19日電

台中市民政局今天根據2022年六都淨遷入人口統計資料顯示，台中市去年淨遷入3839人，其中北屯區因都市發展健全、生活機能完善，淨遷入人口4812人，是全台第2高的行政區。

民政局發布新聞稿表示，根據內政部公布2022年六都淨遷入人口統計資料，其中桃園市淨遷入人口6659人居冠，台中市3839人居次，另台南、新北、高雄及台北則為淨遷出。

民政局長吳世瑋指出，台中市人口持續穩定成長，其中北屯區最受青睞，淨遷入人口4812人，在全台各行政區中，僅次於桃園龜山區為第2高的移居熱點。

吳世瑋說，2022年台中市人口淨遷入最多的前5大行政區分別為北屯區4812人、南屯區889人、沙鹿區885人、清水區839人及烏日區838人。

若以各里為界，吳世瑋表示，淨遷入前3大里別，則以北屯區舊社里3481人居冠、廍子里2657人居次，第3大則是烏日區三和里848人。其中北屯區舊社里及廍子里淨遷入人口更連2年高居前2大里別，移居熱度不容小覷。

對於北屯區的人口成長，吳世瑋認為，北屯區交通、公共建設與商業機能陸續到位，都市發展健全、生活機能完善，逐步帶動北屯發展，成為民眾移居北屯的強烈誘因，人口數更將突破30萬大關。

至於北屯區舊社區及廍子里，吳世瑋分析，舊社與廍子里都是新興重劃區，舊社里位於機捷特區及單元12，廍子里位於廍子區段徵收區；另烏日區三和里則緊臨三鐵共構的烏日高鐵特定區，3里均臨近台74線快速道路串連的大台中交通網。

台中市

延伸閱讀

人口將破30萬大關！台中「這區」第30萬名設籍幸運兒獲7萬好禮

相關新聞

四方客運驚傳欠薪釀員工「集體請假」 業者嚴正駁斥

在台中市擁有13條公車路線路權的「四方客運」，驚傳積欠員工薪資致駕駛員「集體請假」，昨突有四成公車班次異常。唐榮車輛科技...

高齡98歲台糖老站長黃乾樹 見證南投埔里糖鐵興衰

南投埔里過去曾經「三鐵共存」，但因水患毀損、公路系統漸完善未再復建，而遭淡忘，文史工作者潘樵為此進行田野調查，拜訪曾在埔...

台中去年多3839人居次 北屯遷入4812人全台第二大熱點

根據內政部統計，2022年桃園市淨遷入人口6659人居冠，台中市3839人居次，台中人口持續成長，北屯區最受青睞，淨遷入...

4駕駛員未依規離職245、249漏班 四方電巴：已緊急調派

四方客運在台中市有13條公車路線路權，17日驚傳因積欠員工薪資致駕駛員「集體請假」，有四成公車班次異常。交通局今早了解，...

反彰濱晶鼎焚化爐自救會陳情 王惠美：是中央權責

晶鼎綠能科技公司在彰濱工業區興建事廢棄物焚化爐，遭地方及環團、醫界強烈反對，並發動連與抗爭。彰化縣長王惠美今天接見自救會...

科博館「同火的日子」特展 多件珍貴蒐藏首次亮相

國立自然科學博物館「同火的日子：人與火的故事」特展今登場，展出近150件考古及民族學展品，多件為考古學界中，首次展示的珍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦