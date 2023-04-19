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高齡98歲台糖老站長黃乾樹 見證南投埔里糖鐵興衰

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
台糖目前最高齡的退休站長黃乾樹在96歲時穿上制服、戴上裝備，黃乾樹在烏樹林車站站長室前留影。圖／潘樵提供
台糖目前最高齡的退休站長黃乾樹在96歲時穿上制服、戴上裝備，黃乾樹在烏樹林車站站長室前留影。圖／潘樵提供

南投埔里過去曾經「三鐵共存」，但因水患毀損、公路系統漸完善未再復建，而遭淡忘，文史工作者潘樵為此進行田野調查，拜訪曾在埔里糖鐵服務的「台糖最高齡的退休站長」黃乾樹，請其提供相關資料，盼為埔里鐵道文化留存更多史料。

潘樵指出，多數人知道南投有集集鐵路支線，但罕有人知，集集線曾延伸至埔里，而埔里「三鐵共存」輕便車道載甘蔗、火車道載客兼運貨，電車道則為日月潭水力發電工程而闢建，當時水沙連地區的鐵道長度、密度及運輸量甚至居台灣之冠。

只不過，埔里的鐵路系統卻在八七水災受創嚴重，且公路系統日趨完善，當地鐵道就未修復且陸續拆除，而走入歷史漸遭淡忘，為留存在地鐵道文史，潘樵與前廣成里長羅寅雄合作田野調查，去年底發表「水沙連鐵道尋訪」獲回響提供資訊。

潘樵說，埔里鐵道專書完成後，不少人提供史料訊息，近期獲知被鐵道迷譽為是「專家中的專家」、「國寶中的國寶」、台糖目前最高齡的退休站長黃乾樹過去在埔里糖鐵服務過，更見證埔里鐵道歷史興衰，為此專程前往台南新營拜訪他。

而今年已高齡98歲的黃乾樹，出生於日治大正15年，曾在太平洋戰爭時被徵調進入日本海軍服役，戰後與友人在日月潭投資經營旅社，也就是現在的涵碧樓，但旅社後來被國民政府接收，他當時經人舉薦，因此進入埔里糖廠鐵道課服務。

潘樵表示，黃乾樹是埔里糖鐵最重要的見證人，曾在埔里當車長及汽油車司機員，之後就是1959年的八七水災致埔里糖廠鐵道毀損嚴重停駛，隔年才被轉調至台南烏樹林、新營等廠區任五分車列車長、副站長、站長等職達40年，直至退休。

潘樵也提到，埔里糖廠鐵道課被裁撤，與黃乾樹一起南調的還有司機員楊世英和許阿落，其中，楊世英退休遷居埔里，黃乾樹與許阿落則定居新營，但楊、許兩人過世，所幸尚有黃乾樹能向其請益索資，為水沙連鐵道歷史留存更多珍貴史料。

站在埔里製糖鐵道的五分車火車車廂旁的人就是黃乾樹。圖／潘樵提供
站在埔里製糖鐵道的五分車火車車廂旁的人就是黃乾樹。圖／潘樵提供
為留存埔里鐵道文史，文史工作者潘樵（右2）專訪台糖目前最高齡的退休站長黃乾樹（右3），瞭解埔里糖鐵興衰。圖／潘樵提供
為留存埔里鐵道文史，文史工作者潘樵（右2）專訪台糖目前最高齡的退休站長黃乾樹（右3），瞭解埔里糖鐵興衰。圖／潘樵提供
台糖目前最高齡的退休站長黃乾樹（左2）早期與台糖同事在燃燒酒精作為動力的氣動車前合影。圖／潘樵提供
台糖目前最高齡的退休站長黃乾樹（左2）早期與台糖同事在燃燒酒精作為動力的氣動車前合影。圖／潘樵提供

埔里 鐵道迷 車道

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