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大雨將來襲 中市府晚間開設水災應變中心

中央社／ 台中19日電

中央氣象局預告，受鋒面影響，今天到明天有短時較大雨勢機率。台中市政府預計今晚8時開設水災災害三級應變中心，市長盧秀燕表示，希望及時雨可解燃眉之急。

台中市水情轉減壓供水的黃燈，中央氣象局預告，鋒面接近，預估20日雨勢最大，全台有雨，不排除有局部大雨；此波鋒面對中南部水情稍有助益。台中今天為陰天，至下午仍未下雨，但雲層厚，空氣悶熱。

台中市議會今天召開定期會，多名市議員關心台中水情狀況。水利局長范世億指出，預計晚間8時開設水災災害三級應變中心，完成242台移動式抽水機巡檢，備妥2萬包沙包、448片防水擋板及643塊防汛鼎塊，及抽水站輪值人力布署。

范世億指出，中興、五張犁、后溪底、車籠埤、湖日等5座大型抽水站及光明、五光、大村、武鹿、臨江等5座簡易抽水站輪值人員已完成整備待命應變，29區公所同步於下午3時發放沙包。

因應水情，民進黨台中市議員王立任指出，海線多個地區都有湧泉，以南勢溪為例，出水量最大的10處，每天湧出52萬噸的水，因水質佳，在地居民取水泡茶、煮湯、洗衣等，建議市府可規劃水資源運用，不要讓水白白流掉。

前年中台灣面臨百年大旱，農田水利署曾到大甲鎮瀾宮舉辦祈雨法會，祈求媽祖天降甘霖。鎮瀾宮媽祖遶境進香活動21日晚間起駕，國民黨市議員劉士州表示，有人為節水也需要天助，有其他縣市長進行祈雨，希望盧秀燕也可向媽祖祈求降雨。

盧秀燕指出，台中的媽祖很多，旱溪媽、豐原媽、烏日媽等，鎮瀾宮昨天也舉辦起駕宴，依據氣象局預報，今天晚上到明天早上就會下雨，希望可解燃眉之急，晚間市府會召開水災災害三級應變中心，全面防汛。

台中市 氣象局

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