閃狗車撞爛 台中庄後里守望相助隊新車駕到

台中市神岡區庄後里守望相助隊，今年過年隊員開巡守車為閃避流浪狗翻入圳溝，車輛嚴重損壞，隊員只能寒風中騎機車巡邏，相當辛苦。市議員周永鴻爭取經費，民政局補助24.5萬元，加上地方仕紳和神岡武安宮捐款協助，今天守望相助隊在庄後社區活動中心舉行交車典禮，喜迎新車。

今天上午捐車儀式由民政局副局長周瑺玫代表，市議員羅永珍、周永鴻等民代到場。

今年2月，周永鴻接獲神岡區庄後里里長林吳春蘭和庄後守望相助隊隊長張忠欽反映，守望相助隊夜間執行任務時因為閃避突然衝出的流浪狗，加上夜間視線不良，整輛巡守車摔入圳溝中，所幸隊員輕傷，但巡守車嚴重毀損不堪，要維修到堪用所費高昂，守望相助隊在冬夜巡守面臨只有機車可以騎的窘境。

因事故巡守車使用年限不到使用年限，守望相助隊難以申請補助。周在服務處邀集守望相助隊和民政局、神岡區公所召開協調會，民政局3月完成補助審查和核撥。

周瑺玫表示，庄後里守望相助隊由里長林吳春蘭、隊長張忠欽帶領近40名隊員，協助警力守護庄後里鄰里安全，此次市府補助經費24.5萬元，感謝地方仕紳捐贈30多萬元，協力購置全新巡邏汽車，里隊巡守戰力大躍進。

神岡區長梁益明說明，庄後里家戶數共775戶、人口數逾2600人，庄後里守望相助隊目前隊員近40人、定點巡邏箱44處，鄰里治安仰賴守望相助弟兄們不辭辛勞、犧牲休息時間守護市民，每一位守望弟兄都是維持社區治安功不可沒的角色。