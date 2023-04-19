快訊

松永家的悲傷：日本池袋暴走案4年後...事故遺族「快樂的權利」

「台灣我們來了！」 美總統候選人提超狂政見：發步槍給全台家庭

台大實驗室冒黑煙！存放柴油及鋰電池 升為「三級火警」

閃狗車撞爛 台中庄後里守望相助隊新車駕到

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
今天神岡區庄後里守望相助隊在庄後社區活動中心舉行交車典禮，喜迎新車。圖／台中市政府提供
今天神岡區庄後里守望相助隊在庄後社區活動中心舉行交車典禮，喜迎新車。圖／台中市政府提供

台中市神岡區庄後里守望相助隊，今年過年隊員開巡守車為閃避流浪狗翻入圳溝，車輛嚴重損壞，隊員只能寒風中騎機車巡邏，相當辛苦。市議員周永鴻爭取經費，民政局補助24.5萬元，加上地方仕紳和神岡武安宮捐款協助，今天守望相助隊在庄後社區活動中心舉行交車典禮，喜迎新車。

今天上午捐車儀式由民政局副局長周瑺玫代表，市議員羅永珍、周永鴻等民代到場。

今年2月，周永鴻接獲神岡區庄後里里長林吳春蘭和庄後守望相助隊隊長張忠欽反映，守望相助隊夜間執行任務時因為閃避突然衝出的流浪狗，加上夜間視線不良，整輛巡守車摔入圳溝中，所幸隊員輕傷，但巡守車嚴重毀損不堪，要維修到堪用所費高昂，守望相助隊在冬夜巡守面臨只有機車可以騎的窘境。

因事故巡守車使用年限不到使用年限，守望相助隊難以申請補助。周在服務處邀集守望相助隊和民政局、神岡區公所召開協調會，民政局3月完成補助審查和核撥。

周瑺玫表示，庄後里守望相助隊由里長林吳春蘭、隊長張忠欽帶領近40名隊員，協助警力守護庄後里鄰里安全，此次市府補助經費24.5萬元，感謝地方仕紳捐贈30多萬元，協力購置全新巡邏汽車，里隊巡守戰力大躍進。

神岡區長梁益明說明，庄後里家戶數共775戶、人口數逾2600人，庄後里守望相助隊目前隊員近40人、定點巡邏箱44處，鄰里治安仰賴守望相助弟兄們不辭辛勞、犧牲休息時間守護市民，每一位守望弟兄都是維持社區治安功不可沒的角色。

庄後里守望相助隊長張忠欽表示，全新巡邏車將可提高里隊巡邏效能，隊員巡守也不用怕風吹日曬，還能提升巡守安全，隊員巡守士氣大為振奮，未來里隊將善用巡邏車，持續維護里內治安，降低犯罪發生，有效協助警方維護鄰里治安，並確保民眾生命財產安全，編織堅韌有力的社區安全防護網。

今天神岡區庄後里守望相助隊在庄後社區活動中心舉行交車典禮，喜迎新車。圖／台中市政府提供
今天神岡區庄後里守望相助隊在庄後社區活動中心舉行交車典禮，喜迎新車。圖／台中市政府提供
今天神岡區庄後里守望相助隊在庄後社區活動中心舉行交車典禮，喜迎新車。圖／台中市議員周永鴻提供
今天神岡區庄後里守望相助隊在庄後社區活動中心舉行交車典禮，喜迎新車。圖／台中市議員周永鴻提供

巡守 流浪狗

相關新聞

四方客運驚傳欠薪釀員工「集體請假」 業者嚴正駁斥

在台中市擁有13條公車路線路權的「四方客運」，驚傳積欠員工薪資致駕駛員「集體請假」，昨突有四成公車班次異常。唐榮車輛科技...

高齡98歲台糖老站長黃乾樹 見證南投埔里糖鐵興衰

南投埔里過去曾經「三鐵共存」，但因水患毀損、公路系統漸完善未再復建，而遭淡忘，文史工作者潘樵為此進行田野調查，拜訪曾在埔...

台中去年多3839人居次 北屯遷入4812人全台第二大熱點

根據內政部統計，2022年桃園市淨遷入人口6659人居冠，台中市3839人居次，台中人口持續成長，北屯區最受青睞，淨遷入...

4駕駛員未依規離職245、249漏班 四方電巴：已緊急調派

四方客運在台中市有13條公車路線路權，17日驚傳因積欠員工薪資致駕駛員「集體請假」，有四成公車班次異常。交通局今早了解，...

反彰濱晶鼎焚化爐自救會陳情 王惠美：是中央權責

晶鼎綠能科技公司在彰濱工業區興建事廢棄物焚化爐，遭地方及環團、醫界強烈反對，並發動連與抗爭。彰化縣長王惠美今天接見自救會...

科博館「同火的日子」特展 多件珍貴蒐藏首次亮相

國立自然科學博物館「同火的日子：人與火的故事」特展今登場，展出近150件考古及民族學展品，多件為考古學界中，首次展示的珍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦