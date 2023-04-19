四方客運驚傳欠薪釀員工「集體請假」 業者嚴正駁斥

在台中市擁有13條公車路線路權的「四方客運」，驚傳積欠員工薪資致駕駛員「集體請假」，昨突有四成公車班次異常。唐榮車輛科技股份有限公司董事長何義純今澄清「非財務問題」，僅是內部獎金稽核時，發現數據有誤必須更正，又遇假日，才延誤發放作業時程。

四方客運積極發展電動巴士，在台中市取得13條路權，分別是綠4、68、88、242、243、245及248、249、352、354、355、365、922等路線。據了解，354路公車進東海大學校園，17日就有駕駛陸續請假，讓學生等不到公車，頻在網路抱怨。

何義純今正式澄清，僅是內部獎金稽核時，發現數據有誤必須更正，又遇假日，才延誤發放作業時程，非財務問題；已於18日發放工作獎金。

四方客運今已恢復九成以上運量，但上午仍有部分路線班次未發車。245路一天共有25班，早上6點半班次回程方向未發車，其他班次目前正常發車。

249路一天共53班，去程上午8點、上午8點半未發車；回程早上6點50分未發車，後續雙向還有14班次無法發車，約占三成。其他班次發車情形目前均正常。

何義純指出，現有2位站長替補加入營運，剩於2位駕駛缺額，以現有同仁加班支援，即時解決現缺班狀況。預計2周方能增補人力與完成培訓。

何義純強調，此次脫班事件，因有4名駕駛員未依規定、於1個月前提出離職，造成非正常脫班，屬不可抗力狀況，非企業責任，本案責任不在四方，不宜助漲此批評風氣。