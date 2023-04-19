台中去年多3839人居次 北屯遷入4812人全台第二大熱點

根據內政部統計，2022年桃園市淨遷入人口6659人居冠，台中市3839人居次，台中人口持續成長，北屯區最受青睞，淨遷入人口4812人，全台第2大移居熱點，人口數將突破30萬大關。

民政局長吳世瑋說，2022年台中人口淨遷入最多的前5大行政區分別為北屯區4812人、南屯區889人、沙鹿區885人、清水區839人及烏日區838人。

若以各里為界，淨遷入前三大里別，則以北屯區舊社里3481人居冠、廍子里2657人居次，第三大則是烏日區三和里848人，其中北屯區舊社里及廍子里連2年高居前2大里別。

吳世瑋說，北屯舊社里及廍子里都是新興重劃區。舊社里位在機捷特區及單元12、廍子里位在廍子區段徵收區，另烏日區三和里則緊臨中台灣唯一三鐵共構的烏日高鐵特定區，三里均臨近台74線快速道路串連大台中交通網，其中舊社里還有雙鐵共構交通利多加持，以及COSTCO等商場進駐與招商，而廍子里臨近大坑風景區，具備高綠覆宜居優勢。