快訊

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

台北大巨蛋最新照片曝光！螢幕太小挨轟 遠雄駁：拍攝問題

延遲8小時才通報？北京長峰醫院火災29死的消息壓制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

4駕駛員未依規離職245、249漏班 四方電巴：已緊急調派

聯合報／ 記者劉柏均陳秋雲／台中即時報導
東海大學路思義教堂的354路線，發車時間準時發車，無「等無車」情況。記者劉柏均／攝影
東海大學路思義教堂的354路線，發車時間準時發車，無「等無車」情況。記者劉柏均／攝影

四方客運在台中市有13條公車路線路權，17日驚傳因積欠員工薪資致駕駛員「集體請假」，有四成公車班次異常。交通局今早了解，除245、249未發車，其他已恢復正常。交通局表示，今日除少數班次有司機請假未行駛，均已恢復正常。

唐榮車輛科技股份有限公司董事長何義純指出，現有2位站長替補加入營運，剩於2位駕駛缺額，以現有同仁加班支援，即時解決現缺班狀況。預計2周方能增補人力與完成培訓。

何義純強調，此次脫班事件，因有4名駕駛員未依規定、於1個月前提出離職，造成非正常脫班，屬不可抗力狀況，非企業責任，本案責任不在四方，不宜助漲此批評風氣。

四方客運在中市取得13條路權，分別是綠4、68、88、242、243、245及248、249、352、354、355、365、922等路線。

今早245路串連大肚、烏日、霧峰，回程早上6點半未發車，其他班次目前正常發車；249路台中車站到修平科大，去程上午8點、上午8點半未發車；回程早上6點50分未發車，後續雙向還有14班次無法發車情形。其他班次發車情形目前均正常。

交通局表示，經了解，昨日上半天，四方客運漏班比率約4成，以漏班一班開罰5千元計算，將開罰業者約30萬元，經交通局積極協調業者復班行駛，業者昨日立即陸續召回司機並承諾發薪，統計昨日下半天，漏班異常比率降至2成，今日除少數班次有司機請假未行駛，均已恢復正常。

記者今早實際走訪四方客運位於西屯的車場，持續有車輛進出入，場務人員表示，今天車次皆正常。記者劉柏均／攝影
記者今早實際走訪四方客運位於西屯的車場，持續有車輛進出入，場務人員表示，今天車次皆正常。記者劉柏均／攝影

路權 公車 科技股

延伸閱讀

四方客運疑欠薪司機集體請假 盧秀燕：與業者溝通

宜蘭消防員被同事性騷擾後辭職 消防局：備勤休息未符公傷假要件

四方電巴集體請假沒車搭 市府沒掌握？盧秀燕：昨已協調

電鋸變X具？TMA漫改《鏈鋸人》AV版28日發車 渚光希飾演帕瓦還原胸墊梗

相關新聞

台中去年多3839人居次 北屯遷入4812人全台第二大熱點

根據內政部統計，2022年桃園市淨遷入人口6659人居冠，台中市3839人居次，台中人口持續成長，北屯區最受青睞，淨遷入...

4駕駛員未依規離職245、249漏班 四方電巴：已緊急調派

四方客運在台中市有13條公車路線路權，17日驚傳因積欠員工薪資致駕駛員「集體請假」，有四成公車班次異常。交通局今早了解，...

反彰濱晶鼎焚化爐自救會陳情 王惠美：是中央權責

晶鼎綠能科技公司在彰濱工業區興建事廢棄物焚化爐，遭地方及環團、醫界強烈反對，並發動連與抗爭。彰化縣長王惠美今天接見自救會...

科博館「同火的日子」特展 多件珍貴蒐藏首次亮相

國立自然科學博物館「同火的日子：人與火的故事」特展今登場，展出近150件考古及民族學展品，多件為考古學界中，首次展示的珍...

不滿房子被拆 台中「番仔路庄」自救會主委林秀芬搭帳棚對抗

台中市太平區「番仔路庄」40多戶居民和建商有土地所有權糾紛，纏訟40多年敗訴，法官日前將自救會主委林秀芬住家強制執行拆除...

南投1年受詐金額竟達4.6億 蔡培慧要求數位替代役出馬

數位詐騙手法多變，造成南投縣有很多老人家因為無法辨別真假來源而受詐，立法委員蔡培慧質詢指出，依據南投縣警局提供的資料顯示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦