4駕駛員未依規離職245、249漏班 四方電巴：已緊急調派

四方客運在台中市有13條公車路線路權，17日驚傳因積欠員工薪資致駕駛員「集體請假」，有四成公車班次異常。交通局今早了解，除245、249未發車，其他已恢復正常。交通局表示，今日除少數班次有司機請假未行駛，均已恢復正常。

唐榮車輛科技股份有限公司董事長何義純指出，現有2位站長替補加入營運，剩於2位駕駛缺額，以現有同仁加班支援，即時解決現缺班狀況。預計2周方能增補人力與完成培訓。

何義純強調，此次脫班事件，因有4名駕駛員未依規定、於1個月前提出離職，造成非正常脫班，屬不可抗力狀況，非企業責任，本案責任不在四方，不宜助漲此批評風氣。

四方客運在中市取得13條路權，分別是綠4、68、88、242、243、245及248、249、352、354、355、365、922等路線。

今早245路串連大肚、烏日、霧峰，回程早上6點半未發車，其他班次目前正常發車；249路台中車站到修平科大，去程上午8點、上午8點半未發車；回程早上6點50分未發車，後續雙向還有14班次無法發車情形。其他班次發車情形目前均正常。