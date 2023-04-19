反彰濱晶鼎焚化爐自救會陳情 王惠美：是中央權責

晶鼎綠能科技公司在彰濱工業區興建事廢棄物焚化爐，遭地方及環團、醫界強烈反對，並發動連與抗爭。彰化縣長王惠美今天接見自救會成員時，重申縣府反對立場，強調此一焚化爐的許可及審查均是中央權責，要請立委負起權責，向中央明確表達在地民意，以捍衛民眾權益。

經濟部工業局為處理全國汙水處理廠汙泥，以BOT方式招商，由晶鼎綠能科技公司得標，地方除了強烈反對外，並抨擊晶鼎違法先行施工。反晶鼎焚化爐自救會成員、福興酪農代表及環團約20人，今天上午由縣議員黃俊源、郭燕陵、施佩妤等人陪同到縣府遞交陳情書給縣長王惠美。

自救會陳情指出，彰化縣已有9座焚化爐，彰濱線西區就有6座事業廢棄物焚化爐，根據相關資料顯示，彰化縣有將近一半的焚化爐處理量，都是要處裡外縣市的事業廢棄物，健康風險都由彰化人承擔合理嗎？且周邊又是全國最大酪農產區，及文蛤養殖區，焚化爐造成汙染，將嚴重危害農漁產業，要求縣府拒絕焚化爐興建。

王惠美回應表示，晶鼎焚化廠案，縣府再次表達反對立場，同時也對於縣府被要求應針對本案與地方溝通等說法感到不解，因為許可及審查均是中央權責，請立委負起自身權責，向中央明確表達在地民意，以捍衛民眾權益。

環保局長江培根指出，在歷次晶鼎焚化爐審查過程中，彰化縣政府均再三說明彰化縣北有中火、南有六輕，整體環境負荷嚴重，若再新建焚化爐，更加重彰化縣空氣汙染，還屢次建議應優先考慮其他縣市設置或進行第二階段環境影響評估，但未獲環評大會同意。