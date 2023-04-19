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顏清標抱病出席起駕宴 顏莉敏：父親最近操煩事多

中央社／ 台中19日電

大甲鎮瀾宮董事長顏清標昨天出席媽祖遶境進香起駕宴，氣色不佳，引發旁人關注。顏清標女兒、台中市議會副議長顏莉敏今天指出，父親最近操煩的事情比較多，目前休息讓身體恢復。

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動，21日晚間11時5分起駕，鎮瀾宮昨天在大甲體育場舉辦起駕宴，席開千桌宴請進香的宮廟、工作人員，董事長顏清標昨天在旁人攙扶下上台，氣色不佳，引發旁人關注。

台中市議會今天召開定期會，下午會議由顏莉敏主持，會前她接受媒體訪問關於顏清標身體狀況。

顏莉敏低調感謝大家關心，她透露，爸爸最近操煩的事情比較多，陸續休息當中，讓身體慢慢恢復，感謝大家關心。媒體追問，顏清標就醫是否因感冒，顏莉敏對此未多談。

顏清標 鎮瀾宮 台中市

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