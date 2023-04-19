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不滿房子被拆 台中「番仔路庄」自救會主委林秀芬搭帳棚對抗
台中市太平區「番仔路庄」40多戶居民和建商有土地所有權糾紛，纏訟40多年敗訴，法官日前將自救會主委林秀芬住家強制執行拆除。林秀芬上午再開記者會，聲明她已在當地搭帳棚，會長期對抗「守護家園」。
林秀芬說，番仔路庄是一處有價值的歷史建物，意義相當不一樣，她會盡最大力量繼續紮營守護「打死不走」另也會尋求再審。
據了解，番仔路庄橫跨太平的新光和新興兩里，面積有約兩公頃，其中有12落三合院。據自救會主委林秀芬形容，三合院都屬閩式建築，已有150年歷史，以往至今有44戶人家居住。她聲稱，當初先人是佃農，並向地主林鑽鐩租地耕作，後來林鑽鐩移民日本，土地落入建商手中，1975年因建商向地方法院聲請拆屋還地，即一路纏訟。
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