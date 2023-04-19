不滿房子被拆 台中「番仔路庄」自救會主委林秀芬搭帳棚對抗

台中市太平區「番仔路庄」40多戶居民和建商有土地所有權糾紛，纏訟40多年敗訴，法官日前將自救會主委林秀芬住家強制執行拆除。林秀芬上午再開記者會，聲明她已在當地搭帳棚，會長期對抗「守護家園」。

林秀芬說，番仔路庄是一處有價值的歷史建物，意義相當不一樣，她會盡最大力量繼續紮營守護「打死不走」另也會尋求再審。