科博館「同火的日子」特展 多件珍貴蒐藏首次亮相

國立自然科學博物館「同火的日子：人與火的故事」特展今登場，展出近150件考古及民族學展品，多件為考古學界中，首次展示的珍貴標本，包含中央研究院歷史語言研究所典藏的十三行遺址鍛鐵爐、國立清華大學後山公墓遺址出土清代官帽上的玻璃頂戴等，引領觀眾從考古學標本中，循序漸進地探索人與火之間的奧秘。

國立自然科學博物館長焦傳金表示，這次展覽入口以別出心裁的洞穴遺址造景呈現，宛如走進時光隧道，身臨其境史前時代，認識台灣用火歷史的獨特發展進程。本館典藏近10萬件考古學標本，人類行為的演化與生物界動植物一樣，都有適應及變化過程。從考古學標本中能觀察、研究人類「用火」演化的心路歷程，揭示地球上唯一具用火、生火能力的生物，進而創造的文明與文化。

中央研究院前研究員李匡悌說，此次特展將技術與文化轉折點透過在地考古文物展示，解釋現今各種技術發展、文化相似性與差異性。

策展人、科博館人類學組助理研究員李作婷分享，人類除了運用火，還能「馴化火」，例如控制火的溫度、火的出現與熄滅，利用爐、窯等設備掌握火的使用，創造出精采的物質文化，像製陶、煉鐵、燒玻璃等；另外，火在人類精神層面上還有獨特地位，比如燒王船、蜂炮、點香、火祭等儀式。「用火行為」可以看出人類在物質與精神演化的複雜性，探討這兩者間發展的矛盾與平衡。

這次展覽蒐羅國內外7大考古公、私立機構，展示國內鮮少公開、非看不可的標本和圖片。例如國立台灣歷史博物館蒐藏的「法國燧發槍」，採用燧石擊鐵的發火方式，它能加快射擊過程，相較火繩槍，攜帶與使用都更便利。國立台灣史前文化博物館珍藏的鑽火台、火摺子，功能如同現代打火機，還有科博館典藏的鐵火鐮、青銅盒形油燈等。