四方客運疑欠薪司機集體請假 盧秀燕：與業者溝通

台中市四方客運疑似積欠薪水，29名司機17、18日集體請假，造成4成公車班次異常。台中市長盧秀燕今天表示，會與業者溝通，不能延誤司機薪水，對於客運罷工狀況，市府會控制在最小影響範圍。

台中市四方客運疑似積欠司機薪水，客運共有68名駕駛，但17、18日有29名司機集體請假，造成客運所屬13條路線，4成班次不正常，路線包含山、屯、城區，上班、上課的乘客等不到車，急到跳腳。

台中市議會今天召開定期會，民進黨籍台中市議員林祈烽表示，3天前他就有得知消息，交通局也應該早有情資，為什麼沒有找勞工局等跨局處機關處理，未來如果出現客運司機集體罷工事件，市府如何因應。

盧秀燕表示，台鐵是百分百國營事業都可能會罷工，對於四方公司昨天傳出客運司機罷工情形，市府一早就協助協商，昨天中午已恢復載客，市府會再繼續溝通業者，一定不能再延誤司機薪水。

盧秀燕補充，台鐵罷工幾個月前就知道，但還是發生了，對於有客運發生罷工狀況，市府會盡力控制在最小影響範圍內。

四方公司今天發車狀況，交通局表示，班次目前除245路有1班次未發車、243路雙向有部分班次及249路雙向有部分班次無法發車情形外，其餘路線發車均正常。

交通局指出，依照契約，班班稽查，每漏一班罰新台幣5000元，估計開罰30萬元以上。另外，也依據公路法規定，因為擅自減班，開罰9000至9萬元，限期改善。

交通局指出，向業者了解，主因為少數駕駛員有臨時請假狀況，考量駕駛排班並兼顧合法工時，客運業者調整部分班次未發車，目前暫無影響乘客乘車情形，如路線有大量缺班情形，交通局將請各業者依緊急啟用代駛機制協助代駛事宜。

至於四方客運傳出勞資爭議，勞工局表示，已派員至該單位實施勞動檢查，據該單位表示積欠工資已在昨天發放，但若確實有延遲發薪情事，將依違反勞基法處2萬元以上、100萬元以下罰鍰。