快訊

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

台北大巨蛋最新照片曝光！螢幕太小挨轟 遠雄駁：拍攝問題

延遲8小時才通報？北京長峰醫院火災29死的消息壓制

四方客運疑欠薪司機集體請假 盧秀燕：與業者溝通

中央社／ 台中19日電

台中市四方客運疑似積欠薪水，29名司機17、18日集體請假，造成4成公車班次異常。台中市長盧秀燕今天表示，會與業者溝通，不能延誤司機薪水，對於客運罷工狀況，市府會控制在最小影響範圍。

台中市四方客運疑似積欠司機薪水，客運共有68名駕駛，但17、18日有29名司機集體請假，造成客運所屬13條路線，4成班次不正常，路線包含山、屯、城區，上班、上課的乘客等不到車，急到跳腳。

台中市議會今天召開定期會，民進黨籍台中市議員林祈烽表示，3天前他就有得知消息，交通局也應該早有情資，為什麼沒有找勞工局等跨局處機關處理，未來如果出現客運司機集體罷工事件，市府如何因應。

盧秀燕表示，台鐵是百分百國營事業都可能會罷工，對於四方公司昨天傳出客運司機罷工情形，市府一早就協助協商，昨天中午已恢復載客，市府會再繼續溝通業者，一定不能再延誤司機薪水。

盧秀燕補充，台鐵罷工幾個月前就知道，但還是發生了，對於有客運發生罷工狀況，市府會盡力控制在最小影響範圍內。

四方公司今天發車狀況，交通局表示，班次目前除245路有1班次未發車、243路雙向有部分班次及249路雙向有部分班次無法發車情形外，其餘路線發車均正常。

交通局指出，依照契約，班班稽查，每漏一班罰新台幣5000元，估計開罰30萬元以上。另外，也依據公路法規定，因為擅自減班，開罰9000至9萬元，限期改善。

交通局指出，向業者了解，主因為少數駕駛員有臨時請假狀況，考量駕駛排班並兼顧合法工時，客運業者調整部分班次未發車，目前暫無影響乘客乘車情形，如路線有大量缺班情形，交通局將請各業者依緊急啟用代駛機制協助代駛事宜。

至於四方客運傳出勞資爭議，勞工局表示，已派員至該單位實施勞動檢查，據該單位表示積欠工資已在昨天發放，但若確實有延遲發薪情事，將依違反勞基法處2萬元以上、100萬元以下罰鍰。

罷工 薪水

延伸閱讀

四方電巴集體請假沒車搭 市府沒掌握？盧秀燕：昨已協調

盧秀燕、陳淑華議會交鋒「互請明示」誰對經貿用地有興趣

深夜飆車無法度？ 盧秀燕：啟動「靜城專案」加強取締

會考專車疫情停駛3年 中市今年重駛 盧秀燕：六都唯一

相關新聞

台中去年多3839人居次 北屯遷入4812人全台第二大熱點

根據內政部統計，2022年桃園市淨遷入人口6659人居冠，台中市3839人居次，台中人口持續成長，北屯區最受青睞，淨遷入...

4駕駛員未依規離職245、249漏班 四方電巴：已緊急調派

四方客運在台中市有13條公車路線路權，17日驚傳因積欠員工薪資致駕駛員「集體請假」，有四成公車班次異常。交通局今早了解，...

反彰濱晶鼎焚化爐自救會陳情 王惠美：是中央權責

晶鼎綠能科技公司在彰濱工業區興建事廢棄物焚化爐，遭地方及環團、醫界強烈反對，並發動連與抗爭。彰化縣長王惠美今天接見自救會...

科博館「同火的日子」特展 多件珍貴蒐藏首次亮相

國立自然科學博物館「同火的日子：人與火的故事」特展今登場，展出近150件考古及民族學展品，多件為考古學界中，首次展示的珍...

不滿房子被拆 台中「番仔路庄」自救會主委林秀芬搭帳棚對抗

台中市太平區「番仔路庄」40多戶居民和建商有土地所有權糾紛，纏訟40多年敗訴，法官日前將自救會主委林秀芬住家強制執行拆除...

南投1年受詐金額竟達4.6億 蔡培慧要求數位替代役出馬

數位詐騙手法多變，造成南投縣有很多老人家因為無法辨別真假來源而受詐，立法委員蔡培慧質詢指出，依據南投縣警局提供的資料顯示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦