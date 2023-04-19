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南投1年受詐金額竟達4.6億 蔡培慧要求數位替代役出馬

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣2021年一年被詐騙的金額達4.6億元，占當年全台受騙金額50億的9%，蔡培慧要求數位部提出因應之道。記者黑中亮／翻攝
南投縣2021年一年被詐騙的金額達4.6億元，占當年全台受騙金額50億的9%，蔡培慧要求數位部提出因應之道。記者黑中亮／翻攝

數位詐騙手法多變，造成南投縣有很多老人家因為無法辨別真假來源而受詐，立法委員蔡培慧質詢指出，依據南投縣警局提供的資料顯示，南投縣全縣人口48萬只是全台人口的2％，但僅2021年一年被詐騙的金額達4.6億元，占當年全台受騙金額50億的9%，可是南投受詐比率卻是其他縣的4.5倍，要求數位部提出因應之道。

立委蔡培慧指出，前幾天接到鄉親反應，才剛繳完燃料稅就收到未繳交的假訊息簡訊，向警方求證後驚人發現，南投縣2019年受詐金額 1.2億、2020上升到1.5億，但到2021年竟成長到4.6億，不禁疑問為何人口數相對較少的南投縣，受詐情況如此嚴重，被詐騙金額占全國的比率竟高達9％，要求數位發展部及通訊傳播會要趕緊提出因應之道，強化偏鄉數位知識的提升。

蔡培慧說，詐騙集團無所不在，在南投人口老化下，有很多老人家因為無法辨別真假來源，極大可能會點進去不明的連結，因而被詐騙集團所害；而詐騙集團常常利用社交媒體或通訊軟體發布虛假信息，甚至有些會偽裝成公務機構或金融機構，來騙取錢財。

加上老年人與青少年對這些信息的判斷能力較差而受騙，蔡培慧因而提出建議，是否未來可以由數位發展部先行培訓數位替代役，入鄉教導偏鄉老人與青少年辨識真假訊息，再進入各社區機構或長照據點，協助老人提升媒體識讀的能力，建立防堵機制，保障鄉親的權益。

數位發展部部長唐鳳表示，目前部裡已經有所謂的「Ｔ大使」在做類似的計畫，通傳會主委陳耀祥也同意積極開展相關的宣傳教育活動，加強老年人與青少年的媒體素養，提高分辨真假訊息的能力。

詐騙集團 南投 蔡培慧

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