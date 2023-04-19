選舉廣告廢材變身紙編盒 20顆電池或50張違規小廣告免費換

台中市潭子清潔隊利用選舉廣告旗幟，製作成紙皮果盒、紙編面紙盒等物品，讓資源回收物「變廢為寶」。環保局表示，將辦2場創意回收宣導品兌換活動，民眾可拿20顆電池或違規小廣告50張來兌換，現場也有志工教學，藉此推廣資源廢棄物多元再利用的觀念，邁向「垃圾零廢棄」的目標。

環保局指出，潭子清潔隊發揮巧思，將選舉時的廣告旗幟、宣導單、竹桿、選舉看板等廢棄材料，改造成杯墊、提籃、筆盒、紙皮果盒、紙編面紙盒、禁倒垃圾告示牌等物品，達到回收再利用的目標。

潭子區清潔隊長邱建宏表示，隊員的巧思及創新，不僅有助於垃圾減量，更是環境教育的最佳示範，將持續辦理資收站宣導活動，讓民眾一起參與DIY改造活動，預計將於4月22日潭水亭成年禮、5月6日潭子區登山健行活動時，辦理創意回收宣導品兌換及教育宣導、闖關活動，民眾可拿20顆電池或違規小廣告50張來兌換，並有志工現場教學，民眾一起手作DIY紙杯墊、紙皮果盒、面紙盒成品。