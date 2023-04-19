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影／台中行人事故多 議員質疑市府盤點危險路口輸高中網站

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員吳佩芸建議市府開發通報危險路口平台，讓民眾主動提報，集眾人之力提醒行的安全。記者陳秋雲／攝影
台中市議員吳佩芸建議市府開發通報危險路口平台，讓民眾主動提報，集眾人之力提醒行的安全。記者陳秋雲／攝影

台中市議員吳佩芸今在議會指出，台中市獲內政部營建署綜合評鑑甲等成績，但卻頻有行人事故，吳佩芸說這項成績與民眾感覺落差大，他要求交通局應盡速盤點危險路口。她指出，竹東高中教生開發「平安走路許願帳戶」網站，民眾可在網站自行提報危險路段地圖，台中的危險路段密密麻麻。吳佩芸呼籲中市府不要被高中生開發網站「超車」。

市長盧秀燕說，僅說感謝公民團體給的建議，但未說明是由局處開發通報危險路口網站。

台中市議會今召開第四屆第一次定期會第4次會議，議員吳佩芸指出，今年一月迄今，中市已發生過10件行人遭撞事件，本周一周內就有2起，包含上周在南屯區忠勇路與寶山東二街口，女童走行人穿越線過馬路，接連被13輛車逼退。她說，台中市民對人行空間的不信任感極高。

吳佩芸強調，內政部營建署綜合評鑑甲等，由直轄市自行提報路段街廓來做考評，她認為市府當然挑最好的，但對於多個危險路口卻不見檢討，每次發生行人事故，市府只會大執法，甚至將責任推給駕駛習慣，應檢討包括交通工程等。

吳佩芸秀出竹東高中教師帶領學生開發「平安走路許願帳戶」網站，民眾可在網站上自行提報危險路段，從地圖上可看到台中的危險路段密密麻麻。

吳佩芸 台中市

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