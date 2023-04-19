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奧萬大推暑期營隊祭早鳥價 最高每人可折3000元

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
「奧萬大森林戰記」營隊可從實境解謎活動中培養團隊合作默契。圖／南投林管處提供
「奧萬大森林戰記」營隊可從實境解謎活動中培養團隊合作默契。圖／南投林管處提供

為讓學生及家長能超前部署漫長暑假，位在南投仁愛的「奧萬大自然教育中心」提前公布在每年都獲熱烈回響的「奧萬大生態藝術探險營」、「奧萬大森林戰記」2場過夜型4日營隊，現已開放報名，更祭出早鳥價，最高每人可優惠3000元。

林務局南投林管處指出，不少家長在暑假前就會開始規畫暑期活動，為方便民眾安排行程，並盼孩子能親近大自然，奧萬大自然教育中心今年暑假再推出獲熱烈回響的「奧萬大生態藝術探險營」、「奧萬大森林戰記」2場次4天3夜暑期營隊。

而7月10至13日登場的「奧萬大生態藝術探險營」是該中心的經典款營隊，運用「森林冒險」、「生態探險」與「文化美學」的元素，引導孩子從攀樹、溯溪、藝術創作與原民文化等探索體驗中，透過身體感官了解自然，培養愛護環境素養。

7月24至27日的「奧萬大森林戰記」是去年「末日森林高峰會2.0進化版」，將全球面臨的氣候暖化、極端氣候、領土爭議、生態保育及資源永續等困境轉化成遊戲內容，以角色扮演模式讓孩子運用學習到的相關知識，且須換位思考，以決策者角度及團隊合作討論應變策略，化解危機取勝，更從中認識真實世界的樣貌。

南投林管處長李政賢說，奧萬大自然教育中心營隊活動不只好玩，而是陪伴與引導孩子觀察局勢、發現問題、提出解決方案及實際執行，讓孩子在過程中累積學習經驗，建構面對快速變遷的社會環境應變能力，培養團隊合作與問題解決能力。

南投林管處則表示，奧萬大森林戰記、生態藝術探險營均採小班制，每場營隊限額24名，前者活動原價每人1萬元，5月底前完成報名者享早鳥價8000元；後者每人原價1萬2000元，4月底前報名完成早鳥價9000元，詳情可至台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/Education/Course?id=AWD-SE1201；https://recreation.forest.gov.tw/Education/Course?id=AWD-SE1202）、奧萬大自然教育中心臉書專頁（https://www.facebook.com/AWDNC）或去電049-2974499洽詢。

「奧萬大森林戰記」營隊以遊戲化展現世界議題，讓孩子一起討論危機尋求解決的方法及可能性。圖／南投林管處提供
「奧萬大森林戰記」營隊以遊戲化展現世界議題，讓孩子一起討論危機尋求解決的方法及可能性。圖／南投林管處提供
「奧萬大生態藝術探險營」從攀樹體驗活動中學習突破自己的困境。圖／南投林管處提供
「奧萬大生態藝術探險營」從攀樹體驗活動中學習突破自己的困境。圖／南投林管處提供
「奧萬大生態藝術探險營」從溯溪體驗中學習安全進行戶外活動，親自接觸了解大自然。圖／南投林管處提供
「奧萬大生態藝術探險營」從溯溪體驗中學習安全進行戶外活動，親自接觸了解大自然。圖／南投林管處提供

奧萬大 南投 團隊

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