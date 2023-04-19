快訊

MLB／生涯200勝！克蕭7局9K無失分寫紀錄 勝率攀上巔峰

棄台論掀波 法國友台小組主席為何說「馬克宏是正確的」？

NBA季後賽／太陽布克狂轟38分擊沉快艇 保羅、KD中止難堪紀錄

中市首屆永續淨零貢獻獎選拔開跑 報名至5/31

中央社／ 台中19日電

為鼓勵民眾、企業及機關團體一起朝向永續淨零城市發展，台中市政府今天宣布，開辦「第1屆台中市永續淨零貢獻獎」選拔，報名到5月31日截止。

台中市政府永續發展及低碳城市推動辦公室表示，首屆台中市低碳城市傑出貢獻獎自103年起開始舉辦，並分別於105年、107年及110年舉辦第2屆至第4屆，共有各領域傑出環保貢獻者的49名團體或個人獲獎並接受表揚，盼能吸引更多人投入環保行列。

為達成台中市永續淨零目標，市府指出，希望透過「台中市永續淨零貢獻獎」的設立，引領全體市民朝永續發展及淨零排放目標前進，將淨零環境理念落實到生活中。

由永續低碳辦公室舉辦的「第1屆台中市永續淨零貢獻獎」，市府指出，獎項設立宗旨在表揚從事或推動永續發展、淨零排放等相關工作具有重大貢獻的個人或團體，以激勵更多人投入綠色淨零行列。

永續低碳辦公室說明，評選6大指標分別為「對台中市潔淨能源發展貢獻」、「推動環境減碳效益」、「建構氣候變遷調適因應能力」、「提升台中市空氣品質」、「促進環境永續發展及推廣」及其他「聯合國永續發展目標SDGs」等。

市府表示，屆時將邀集環保、永續淨零領域相關專家學者組成評審委員會，遴選出具有傑出貢獻、可作為楷模的個人或團體。報名及推薦成果資料均採用線上無紙化方式進行收件及評審作業，報名到5月31日止。

台中市 空氣品質 氣候變遷

延伸閱讀

會考專車疫情停駛3年 中市今年重駛 盧秀燕：六都唯一

超商叮咚聲深夜太吵 中市擬採最大值音量超標就開罰

國際繆思設計獎名單出爐 中市中央公園獲2大獎項殊榮

公幼搶手新制反減招 盧秀燕：中市因地制宜雙軌進行

相關新聞

影／大甲媽托夢 她當志工服務10多年樂在其中

大甲媽祖9天8夜遶境進香活動後天晚上起駕，今天已有許多信徒到廟內上香稟告媽祖，並拿進香旗綁上符令，在現場服務的70多歲志...

選舉廣告廢材變身紙編盒 20顆電池或50張違規小廣告免費換

台中市潭子清潔隊利用選舉廣告旗幟，製作成紙皮果盒、紙編面紙盒等物品，讓資源回收物「變廢為寶」。環保局表示，將辦2場創意回...

影／台中行人事故多 議員質疑市府盤點危險路口輸高中網站

台中市議員吳佩芸今在議會指出，台中市獲內政部營建署綜合評鑑甲等成績，但卻頻有行人事故，吳佩芸說這項成績與民眾感覺落差大，...

台中四方電巴13條路線四成路線異常 今恢復九成以上

四方客運在台中市有13條公車路線路權，17日驚傳因積欠員工薪資致駕駛員「集體請假」，有四成公車班次異常。交通局今早了解，...

擲筊神準！花壇虎山巖今第1朵金針花開了 預告花季開始

近年來爆紅的彰化花壇虎山巖金針花海，眾所關注的今年第一朵金針花開時間，果然如擲筊神準預測，在今天開。這朵金黃的金針花，在...

大甲媽祖APP掌握鑾轎位置 走完全程打卡頒證書再抽金媽祖

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香將於4月21日晚間起駕，民眾可透過「大甲媽祖APP」跟轎，即時掌握媽祖鑾轎位置，還可記錄個人在遶境...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦