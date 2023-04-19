中市首屆永續淨零貢獻獎選拔開跑 報名至5/31
為鼓勵民眾、企業及機關團體一起朝向永續淨零城市發展，台中市政府今天宣布，開辦「第1屆台中市永續淨零貢獻獎」選拔，報名到5月31日截止。
台中市政府永續發展及低碳城市推動辦公室表示，首屆台中市低碳城市傑出貢獻獎自103年起開始舉辦，並分別於105年、107年及110年舉辦第2屆至第4屆，共有各領域傑出環保貢獻者的49名團體或個人獲獎並接受表揚，盼能吸引更多人投入環保行列。
為達成台中市永續淨零目標，市府指出，希望透過「台中市永續淨零貢獻獎」的設立，引領全體市民朝永續發展及淨零排放目標前進，將淨零環境理念落實到生活中。
由永續低碳辦公室舉辦的「第1屆台中市永續淨零貢獻獎」，市府指出，獎項設立宗旨在表揚從事或推動永續發展、淨零排放等相關工作具有重大貢獻的個人或團體，以激勵更多人投入綠色淨零行列。
永續低碳辦公室說明，評選6大指標分別為「對台中市潔淨能源發展貢獻」、「推動環境減碳效益」、「建構氣候變遷調適因應能力」、「提升台中市空氣品質」、「促進環境永續發展及推廣」及其他「聯合國永續發展目標SDGs」等。
市府表示，屆時將邀集環保、永續淨零領域相關專家學者組成評審委員會，遴選出具有傑出貢獻、可作為楷模的個人或團體。報名及推薦成果資料均採用線上無紙化方式進行收件及評審作業，報名到5月31日止。
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