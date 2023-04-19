影／大甲媽托夢 她當志工服務10多年樂在其中

大甲媽祖9天8夜遶境進香活動後天晚上起駕，今天已有許多信徒到廟內上香稟告媽祖，並拿進香旗綁上符令，在現場服務的70多歲志工鍾姓婦人說，10多年前大甲媽托夢給她，要她幫媽祖服務，她當志工至今，樂在其中，自己多年來也感受到媽祖的庇佑，她會繼續服務媽祖。

大甲媽遶境後天晚上起駕，廟方預估今年參加人數大增，許多新手上網詢問該注意事項，鎮瀾宮今天有許多信徒向媽祖參拜稟告，自己已準備好，今年要跟著媽祖走，進香行程會堅持走到最後。

豐原林姓男子今天帶著一面進香旗到鎮瀾宮，他向媽祖上香後重新拿紅繩綁上符令和進香旗，他說跟著媽祖遶境進香已7年，前年因防疫規定沒參加，今天拿進香旗重綁符令，進香旗上寫上自己的姓名與地址，今天先向媽祖稟告並過香爐，因為後天廟內會擠滿人潮，他提早作業，後天晚上6點左右會先徒步走，避免擠在人群中動彈不得。