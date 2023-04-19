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台中四方電巴13條路線四成路線異常 今恢復九成以上

聯合報／ 記者陳秋雲劉柏均／台中即時報導
四方客運今路線多已恢復達九成以上。圖／交通局提供
四方客運今路線多已恢復達九成以上。圖／交通局提供

四方客運在台中市有13條公車路線路權，17日驚傳因積欠員工薪資致駕駛員「集體請假」，有四成公車班次異常。交通局今早了解，除245、249未發車，其他已恢復正常。交局表示，持續要求正常營運，脫班就罰。交通局指出每脫班1班罰5000元，且班班開罰，另依公路法擅自減班的規定開罰9000至9萬元。

台中市政府交通局昨接獲訊息，即談四方客運經營高層，業者昨下午陸續召回司機，承諾今天發薪資，並保證公車路線恢復正常行駛。

四方客運在中市取得13條路權，分別是綠4、68、88、242、243、245及248、249、352、354、355、365、922等路線。

交通局了解結果，245路串連大肚、烏日、霧峰，回程早上6點半未發車，其他班次目前正常發車；249路台中車站到修平科大，去程上午8點、上午8點半未發車；回程早上6點50分未發車，後續雙向還有14班次無法發車情形。其他班次發車情形目前均正常。

公車 薪資 路權

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