擲筊神準！花壇虎山巖今第1朵金針花開了 預告花季開始

近年來爆紅的彰化花壇虎山巖金針花海，眾所關注的今年第一朵金針花開時間，果然如擲筊神準預測，在今天開。這朵金黃的金針花，在周邊翠綠花苞中，一枝獨秀，也預告虎山巖金針花季的開始，預定四月底就會大花，滿山金黃。

立委黃秀芳與彰化縣議員李成濟日前到虎山巖金針花現場，跋杯(擲筊)預測花開日期，獲允杯花開日期是4月19日；交通部參山國家風景區管理處管理處也在「趣遊參山」粉專舉辦留言預測第一朵金針花開日期活動，有上千則留言獲網友熱烈迴響，粉專昨晚截止留言活動，準確預測的民眾將有機會獲得觀光吉祥物「喔熊」大禮包。

果然，擲筊神準預測，虎山巖今天開出這枝搶頭香的金針花旁，插著由參山國家風景區管理處設置的牌子，標示「花壇金針花，第一朵開花開日， 112年4月19日」做為證明。

相對於去年是4月4日開出第一朵金針花，今年比去年晚了半個月，參山處指出，根據往年經驗第一朵金針花開之後，預計再2周就會進入盛開期，因此約在月底到下月初，就會大開。

花壇虎山巖金針花海，是位在廟旁左側近5分地山丘，種植適合平地的新品種金針花台東7號，共約10萬多棵，金針花色澤金黃，花期在4、6月間，將在4月底至5月中旬左右進入最盛開的季節， 也就是母親節前後，而金針花又稱萱草、忘憂草，有「母親花」之稱。