企業加碼補助豐原區駕訓班 符合這資格1人最多省1900元

機車交通事故居高不下，台中縣汽車駕駛訓練班聯誼會及伍伍壹企業有限公司與豐原監理站合辦「機車考照駕訓班訓練補助計畫」，並聯合連豐、中山、大豐、豐年4家駕訓班響應，即日起到11月30日，符合中、低收入戶持證明到豐原監理站管轄駕訓班，報名普通重型機車駕訓班完成相關課程，於11月30日前考取機車駕照者，可額外獲得600元補助金(限額200名)，豐原監理站歡迎民眾報名參加。

豐原監理站站長黃建興表示，機車駕訓補助至今年11月底，相較未經過訓練的駕駛違規風險降低56%，肇事風險降低35%，凡年滿18歲且符合普通重型機車駕駛資格的民眾，即可前往駕訓班報名課程，考領機車駕照後，每位學員可獲得1300元補助金。

台中縣汽車駕駛訓練班聯誼會及伍伍壹企業有限公司為關懷公益，針對中、低收入戶，額外再提供每位600元補助金，每人最多可省1900元，希望透過機車駕訓補助，鼓勵民眾取得駕照，加強道路標誌及號誌認知，減少違規，降低事故風險。

機車駕訓課程內容包含：學科訓練6小時、術科訓練10小時，並將防禦駕駛觀念與實際道路情形及危險駕駛等靜態與動態融入課程當中，讓考生能在騎車上路前，獲得最完善的交通安全觀念，保障行車安全。

豐原監理站轄管普通重型機車班共有4家駕訓班:

1. 中山駕訓班:豐原區三豐路1010號，電話25296277

2. 連豐駕訓班:神岡區五權路88巷17號，電話25279797

3. 大豐駕訓班:霧峰區草湖路185號，電話23392399

4. 豐年駕訓班:大里區大智路600號，電話22806677

如有疑問，請於上班時間內逕洽豐原監理站查詢，電話：04-25274229轉202 邱先生。