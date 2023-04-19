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騎車觀賞台中城市之美 「時代騎輪節」開始報名
以「運動強身 健康生活」為目的的「時代騎輪節」活動將在10月15日舉辦，活動已開始報名。主辦單位說，報名至8月6日止，且限5千人參加。鑑於去年參加人數已達5千3百人，歡迎想參加的民眾盡早報名。
這項活動由台中市政府運動局、台灣運動休閒健康發展協會、環航複合材料有限公司、時代社群行銷有限公司共同主辦，今年邁入第8屆，累積參加人數達3萬5千人。除了本地市民，還有許多人來自美國、日本、馬來西亞、澳洲、菲律賓、新加玻、西班牙、瑞士、泰國、法國等30個國家的國際車友。
時代騎輪節屬於非競賽性質的105公里長距離單車自我挑戰活動，並18歲以上，身心健康、技術純熟、體力充沛、有自信可以在6小時45分內完騎者，且願遵守交通規則、安全騎乘者參加。
活動當天由市政府廣場出發，一路前往台中海線地區，當天並折返市府廣場。途中可以抵達與海一線之距的高美溼地「海角明珠」，也可以感受爬升247公尺的大肚「藍色公路」坡度挑戰，並在市區體驗建築之美，達到城市行銷的目的。
活動除了105公里的自我挑戰，會場也邀請了知名大廠展示各式各樣的自行車配備，提供車友更多選擇升級配備，另有街頭藝人的演出增加活動亮點和豐富的摸彩活動。
運動局說，市長盧秀燕上任後積極推動酷運動，打造台中為酷城市，今年在台中陸續辦理時代騎輪節、2022萬眾騎BIKE、111年運動i台灣2.0計畫-大台中單車逍遙遊暨單車成年禮、踩動山海樂活單車嘉年華活動等多場單車活動，歡迎市民參與，培養規律運動習慣。
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