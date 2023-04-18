盧秀燕、陳淑華議會交鋒「互請明示」誰對經貿用地有興趣

台中市議會今進行專案報告，民進黨議員陳淑華質詢會展中心及周邊建設進度延宕，指會展中心旁的經貿用地6與8兩塊，應積極招商，包括建飯店、商店等。盧秀燕回應對主事的外貿中心要有信心，陳淑華認為市長說準備好了，根本假的，盧秀燕反問難道這兩塊地有人有興趣「請議員明示」，陳淑華大怒要市長說清楚，不要扭曲成特定人士有興趣來掩飾行政延宕。

台中市議會問政犀利的民進黨議員陳淑華與口才便給的市長盧秀燕，今天在議會唇槍舌劍，讓在場的議員與媒體看傻了。陳淑華首先問台中會展中心是否能在2025年如期完工，經發局長張峯源回答，目前工程進度到八成，他說「準備好了」可以如期完成。

陳淑華接著問，會展中心旁的兩塊經貿用地至今未見招商，她說，台中市各產業、工業界很關切台中市會展建設數十年，依據市府報告書，號稱會展中心2025年落成啟用，但對這兩塊用地有沒有進一步計畫，如果沒規劃，啟用後會展中心會不會成跛腳？讓人懷疑真的準備好了嗎？她轉問市長，但張峯源搶答，陳淑華說「我問市長，你是市長嗎？」

盧秀燕未等主席說話，即站起來回應，議員應該對外貿協會有信心，目前是外交部前部長黃志芳主事，會與地方充分協商...。陳淑華沒等說完，就說聽市長這樣講，就知道根本沒準備好。盧秀燕回說，要有飯店等也不必只靠會展中心旁的這兩塊地，台中市現在有很多地方在蓋飯店，火什麼一定要靠這兩塊用地，並嗆「議員一直幫這兩塊地說話，不曉得目的何在？」

陳淑華聽了大怒表示，很多產業界人士近年來一再反映，希望會展中心完成後周邊相關設施齊備，她怒指盧秀燕「這種指控有點嚴重」，難道市長知道好像很多人對此感到興趣？盧秀燕不甘示弱，議員一直講這兩塊用地，誰有興趣「請議員明示」，質詢時間到，陳淑華仍繼續說著，對盧表達不滿。

陳淑華表示，接收到各產業界反映，希望市府應加速會展中心及周邊經貿用地開發建設等相關配套，建構完善的會展環境。即使會展中心落成啟用，周邊建設付之闕如，經貿用地至今閒置，如何跟得上會展中心啟用，產業界人士對會展及相關進度紛關心與抱怨。

陳淑華指出，議員質詢權不容扭曲，不容行政官員以扣帽子的手法來抹黑。對此，陳淑華嚴正譴責盧秀燕，行政延宕導致台中市重大建設落後，延誤台中市發展，拖累台中市競爭力，不敢正面回答、卻以扭曲議員質詢來卸責、轉移焦點。