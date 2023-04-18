四方電巴台中13條公車四成異常 交通局開罰業者明復駛

在台中市擁有13條公車路線路權的「四方客運」，驚傳積欠員工薪資致駕駛員「集體請假」，13條路線有四成公車班次異常。台中市政府交通局今接獲訊息，約談客運經營高層，業者下午陸續召回司機，承諾明天發薪資，並保證公車路線恢復正常行駛。交通局指出每脫班1班罰5000元，且班班開罰，另依公路法擅自減班的規定開罰9000至9萬元。

四方客運積極發展電動巴士，在台中市取得13條路權，分別是綠4、68、88、242、243、245及248、249、352、354、355、365、922等路線。據了解，354路公車進東海大學校園，17日就有駕駛陸續請假，讓學生等不到公車，頻在網路抱怨。

台中市府交通局指出，今天才接獲其他公車業者告知，稍後也接到市民反映，詢問業者才發現問題後立即邀集四方客運高層了解狀況，該公司共有駕駛員68人，18日共有29人請假未到班，依到勤比例6成計算，約有4成的公車班次出現異常情況，對於脫班情況將依照契約規定自動稽查，每脫班1班罰5000元，且班班開罰，另也將依公路法擅自減班的規定開罰9000至9萬元。

四方客運月薪分兩次發放，四月第一次薪資未按時發給駕駛員，導致駕駛不滿，出現「集體請假」。交通局對業者宣稱因購車補助撥款較晚，出現內部資金調度問題，予以駁斥。

交通局強調，市府對電動公車的補助採隔月撥款，且電動公車每行駛1公里可補助30元，另載客還可依人次補貼全票10元、半票5元，已較一般柴油車優惠許多，對四方客運認為是補助費率問題導致資金調度問題，說法不實。

交通局指出依相關規定，原本每年分兩期(年中及年底)撥付款項，交通局體恤業者受疫情影響，考量各業者資金調度需求，自去年開始即分三次提前預撥虧損補貼款，今年也比照去年提早預撥，第一次預撥款項已於這週陸續撥入各業者帳戶，協助業者度過難關，持續提供優質的大眾運輸服務。

公司向交通局承諾19日立即發薪，13條公車路線明恢復正常行駛。記者致電負責人，未接通電話，尚未回應。