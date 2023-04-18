又來一間中友百貨？ 彰化員林火車站周邊土地開發招商反應熱烈

台鐵局辦理員林火車站周邊土地都市更新招商，將興建地上6層、地下1層商業大樓，預定引進百貨商場、影城及商旅等業者，今天在縣府舉辦招商說明會，包括中友百貨及在地建商都表達興趣，副縣長林田富希望吸引優質廠商投資員林，加速帶動地方產業發展。

預定投資43億元的中友百貨彰化店，去年11月10日選前熱鬧動工後，迄今逾5個月仍未有施工跡象，原來是還未領到建築執照，不少市民擔心中友彰化店是否重蹈國賓影城突然抽腿覆轍，縣府及市公所則強調，中友彰化店投資計畫沒有改變。

今天新案招商範圍包含員林車站後站周邊公有土地及車站專用區土地，其中公有地範圍為北至靜修路、東至與車站專用區分界線，南至員林段593-13地號南側、西以私有地為界，面積約1.91公頃；車站專用區橋下空間，面積約0.79 公頃，總計約為2.7公頃。

台鐵局指出，此一開發基地屬地方發展中心，周遭交通便利、生活機能完善，投資潛力無窮，台鐵局將採都市更新設定地上權50年進行開發，並公開評選民間業者投資興建及營運。但此一土地都市更新招商案在2019年底辦理第一次公告招商，雖有廠商領標，卻無人投標，後又因疫情影響，暫緩第二次招商時程，今年重啟招商。

台鐵局今天在縣府招商說明會中表示，未來員林火車站周邊土地，預計興建地上6層，地下1層商業大樓，總開發樓地板面積約可達1萬5千坪，可規劃地區商業中心、複合式購物商場，包括百貨、影城、宴會廳、商辦大樓及商旅；高架鐵路橋下空間，可作為文創休閒停車轉運區域，包括停車場、自行車租借、補給、開放空間、休閒運動、文創商業等。

據指出，依台鐵局對外說明案件招商內容，已吸引中友百貨、資產管理公司及在地建設公司等投資廠商，表達興趣。中友百貨已在彰化市第二停車場用地BOT案得標，將投資43億元興建中友百貨彰化店。