獨／起駕宴今晚登場！顏清標虛弱 堅持為大甲媽請假出院

大甲鎮瀾宮今晚6點在大甲體育場舉辦千桌起駕宴，因疫情睽違3年帶來熱潮。一直到7點，鎮瀾宮董事長顏清標才出現，與往年「標哥」一早就在現場忙裡忙外指揮大不同。據了解，前立委顏寬恒3月28日遭檢調兵分9路搜索，後重金千萬交保，因事出突然，顏清標當晚就感身體不適，隔天就回高雄住院診療，今晚堅持請假出院參加起駕宴，以免對各宮廟失禮。

顏清標幕僚一開始不願證實顏董住院的消息，但現場肉眼可見，顏清標致詞微喘，且走路趨緩，上台時還由副董事長鄭銘坤伸手相扶，走上舞台。顏清標致詞時，雖不改以前的幽默，但不像以前說到high時，振臂高喊，幕僚也也亦步亦趨跟在身後，擔心有狀況。

據了解，顏寬恒夫婦重金交保當天，顏清標守到深夜仍不肯休息，聽到顏寬恒拒絕交保時，當時臉色發白，上氣不接下氣。隔天就家人就送顏清標到高雄就醫，他曾換肝，這兩年狀況不錯，但突如其來兒媳被調查，讓他擔憂病發。

顏清標今天向主治醫師請假，要回台中參加起駕宴，被醫師一再苦勸不要勉強，家人也拜託他不要勞累，以免身體狀況更嚴重，但顏清標認為起駕宴是一年一度遶境的起手式，且各方參與的宮廟一路幫忙，不能怠慢，他非要親自回到台中致謝不可，眾人拗不過，要求他致詞後立刻回醫院，不能留在現場。

顏清標非要參加起駕宴，家人幕僚雖擔心，但都了解顏清標對大甲媽祖遶境十分堅持「自己來」，即使顏家經過風風雨雨，顏清標每每都認為是大甲媽保佑，讓他們關關難過、關關過，政治歸政治，他對宗教信仰的心，一路走來不變。