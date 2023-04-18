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獨／起駕宴今晚熱鬧登場！顏清標虛弱 堅持為大甲媽請假出院

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影／韓國瑜坐主桌、顏清標開場 大甲媽起駕宴「超澎湃菜色」曝光

聯合報／ 記者趙容萱林佩均／台中即時報導
大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動今晚舉辦千桌起駕宴，高雄市前市長韓國瑜（左）與前立委顏寬恒（右）合影。記者林佩均／攝影
大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動今晚舉辦千桌起駕宴，高雄市前市長韓國瑜（左）與前立委顏寬恒（右）合影。記者林佩均／攝影

被譽為全球三大宗教盛事之一的大甲鎮瀾宮媽祖4月21日深夜起駕，展開9天8夜遶境活動，今晚七時在大甲體育場舉辦1100桌起駕宴，由大甲鎮瀾宮董事長顏清標開場，邀請全國友宮及服務團隊吃平安餐，還不到七時已滿座。台中市副市長王育敏、高雄市前市長韓國瑜與會坐主桌，韓國瑜與顏清標的兒子、前立委顏寬恒合影。

顏清標說，媽祖婆的精神不怕人吃起駕宴，今年睽違3年辦1100起駕宴，明年要辦更多桌，其子顏寬恒也會全程參與。韓國瑜是媽祖信徒，每年都來迎接媽祖，感謝各界支持，盼大家歡歡喜喜參與遶境。

韓國瑜致詞時說，對雲林人來說，大甲媽遶境是很重要，讓我們一起來愛媽祖，讓媽祖保祐大家平安、健康，大賺錢。

大甲媽將於4月21日晚間11時05分（農曆3月3日子時）起駕，前往嘉義新港奉天宮，預計在4月30日回鑾。

因疫情因素睽違3年的起駕宴為海線澎湃辦桌料理，菜色有十全藥膳燉全雞、富貴圓蹄海鮮羹、梅汁甘露淋鮮魚、日式蜜汁豬肋排、古味米糕拼美點、紫芋青花煨虎掌、蹄花御品佛跳牆、鮮蔬雙魷燴烏蔘、圓圓滿滿水果凍等9道佳餚。

起駕宴今晚七時上菜，並且邀學生表演、藝人蔡秋鳳、方千玉、許志豪等人演出，熱鬧滾滾。

負責起馬宴的餐飲業者說，員工從早上七點半就開始準備，對於睽違三年再辦千桌起馬宴，準備的是海線澎湃辦桌料理，她期待與興奮。

民俗專家林茂賢說，起駕宴，又稱為起馬宴，大甲媽祖在每年起馬宴後，跟隨遶境的信眾就必須開始茹素，直到新港祝壽大典後才開葷，是其傳統。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動今晚舉辦千桌起駕宴，高雄市前市長韓國瑜（右）坐主桌。記者林佩均／攝影。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動今晚舉辦千桌起駕宴，高雄市前市長韓國瑜（右）坐主桌。記者林佩均／攝影。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動今晚在大甲體育場舉辦千桌起駕宴，相當熱鬧。記者林佩均／攝影
大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動今晚在大甲體育場舉辦千桌起駕宴，相當熱鬧。記者林佩均／攝影

大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動今晚在大甲體育場舉辦千桌起駕宴，相當熱鬧。記者林佩均／攝影
大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動今晚在大甲體育場舉辦千桌起駕宴，相當熱鬧。記者林佩均／攝影

大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動今晚舉辦千桌起駕宴，高雄市前市長韓國瑜（左二）等人上台致詞。記者林佩均／攝影
大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動今晚舉辦千桌起駕宴，高雄市前市長韓國瑜（左二）等人上台致詞。記者林佩均／攝影

大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動今晚在大甲體育場舉辦千桌起駕宴，相當熱鬧。記者林佩均／攝影
大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動今晚在大甲體育場舉辦千桌起駕宴，相當熱鬧。記者林佩均／攝影

大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動今晚在大甲體育場舉辦1千桌起駕宴，相當熱鬧。記者林佩均／攝影
大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動今晚在大甲體育場舉辦1千桌起駕宴，相當熱鬧。記者林佩均／攝影

大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動今晚在大甲體育場舉辦千桌起駕宴，相當熱鬧。記者林佩均／攝影
大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動今晚在大甲體育場舉辦千桌起駕宴，相當熱鬧。記者林佩均／攝影

大甲媽祖 韓國瑜 顏清標 遶境 顏寬恒

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