影／韓國瑜出席！睽違3年 大甲媽千桌起駕宴今晚熱鬧登場

被譽為全球三大宗教盛事之一的大甲鎮瀾宮媽祖4月21日深夜起駕，展開9天8夜遶境活動，今晚6時在大甲體育場舉辦1千桌起駕宴。高雄市前市長韓國瑜今晚上特別出席起馬宴，廟方表示，韓是這兩天才確定參加起馬宴，衝著董事長顏清標的面子而來。

大甲媽將於4月21日晚間11時05分（農曆3月3日子時）起駕，前往嘉義新港奉天宮，預計在4月30日回鑾。

因疫情因素睽違3年的起駕宴為海線澎湃辦桌料理，菜色有十全藥膳燉全雞、富貴圓蹄海鮮羹、梅汁甘露淋鮮魚、日式蜜汁豬肋排、古味米糕拼美點、紫芋青花煨虎掌、蹄花御品佛跳牆、鮮蔬雙魷燴烏蔘、圓圓滿滿水果凍等9道佳餚，在今晚七時上菜，並且邀學生表演、藝人蔡秋鳳、方千玉、許志豪等人演出，熱鬧滾滾。

負責起馬宴的餐飲業者說，員工從早上七點半就開始準備，對於睽違三年再辦千桌起馬宴，準備的是海線澎湃辦桌料理，她期待與興奮。