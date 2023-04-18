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影／中興大學實驗林落果砸壞路旁汽車 校方要求塗銷白線禁停

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國立中興大學埔里實驗林園區內第倫桃樹近期落果砸壞路旁汽車，引發賠償及公共安全疑慮。圖／民眾提供
國立中興大學埔里實驗林園區內第倫桃樹近期落果砸壞路旁汽車，引發賠償及公共安全疑慮。圖／民眾提供

國立中興大學埔里實驗林園區內第倫桃樹近期落果砸壞路旁汽車，引發賠償及公共安全疑慮。當地公所今協請行政院中部中心和興大會勘尋求解方，校方要求塗銷落果路段周邊白線，畫設黃紅線禁停，但遭拒，經討論，允諾設防護網防落果。

「興大埔里實驗林」位居埔里鎮南安路、東興一街區域，園區主要種植椰子、棕櫚、第倫桃等熱帶樹種，林木蒼鬱，主要林區中心還有一棟百年檜木日式官舍，過去曾由鎮公所向校方認養代管，現今則由校方派駐實驗林團隊管理及整頓環境。

近期有民眾反映，停放在興大實驗林旁的汽車擋風玻璃遭砸破，一查發現凶手是第倫桃樹，因該樹種正值果實成熟期，其果實堅硬、甚至重逾半公斤，不時從天而降，這次還砸破停放路旁車輛的玻璃致車損2萬多元，也引發公共安全疑慮。

地方鄉親為此陳情盼改善，埔里鎮公所、縣議員陳宜君等人今協請行政院中部聯合服務中心和興大會勘，尋求解決方法，確保用路人安全；縣議員陳宜君建議該實驗林管理團隊可在果實成熟期前預先疏果，減少果實，降低果實掉落的可能性。

興大實驗林管理團隊則盼公所塗銷落果路段周邊白線，改為畫設黃紅線，禁止停車；但公所並未答應並表示，市區停車空間有限，且該路段安全問題是在落果，就算禁止停車，仍恐發生落果傷人，因此該針對落果問題改善，而非改畫紅黃線。

行政院中部聯合服務中心副執行長陳錦倫表示，經討論，興大實驗林管理團隊允諾針對落果樹木設置防護網，並在該實驗林區周邊道路增設警告標牌，提醒用路人注意落果；針對車損賠償，興大則表示，待相關責任釐清後，校方將依法處理。

國立中興大學埔里實驗林園區內第倫桃樹近期落果砸壞路旁汽車，引發賠償及公共安全疑慮。圖／民眾提供
國立中興大學埔里實驗林園區內第倫桃樹近期落果砸壞路旁汽車，引發賠償及公共安全疑慮。圖／民眾提供

埔里 行政院 中興大學

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