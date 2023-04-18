彰化各界連署反晶鼎焚化爐 縣府：違法動工已勒令停工

晶鼎綠能科技公司在彰濱工業區鹿港區興建事業廢棄物焚化爐，醫界、環團今天舉辦連署反對；立委陳秀寳今天將矛頭指向縣府在環保署環評階段即知情，未與地方溝通，質疑縣府立場。縣府則強調，縣府立場是依法行政，尊重民意，而晶鼎焚化爐興建的許可及審查均為中央權責，陳秀寳應向中央反映。

立法委員陳秀寳今天上午在鹿港服務處針對彰濱工業區新設晶鼎焚化爐案舉行記者會，依資料顯示，晶鼎焚化爐案總共經歷3次審查，每一次的會議縣府都有派員並表達意見，然而迄今都沒有看到彰化縣政府的立場，令人憂心彰化縣政府的立場是否趨於同意設立。

立委陳秀寳強調，晶鼎公司並未完善地方溝通與取得民眾共識，基本工作都沒做好，因此堅決反對新設晶鼎焚化爐，同時也呼籲彰化縣環保局應公布相關廢棄物處理量能、每年彰化縣產生的一般及事業廢棄物量，不應該讓民眾、酪農在不知情的狀況下，承擔新設焚化爐可能造成的影響。

環保團體、醫界、產業及多位鄉鎮市長、民代，下午則在鹿港鎮公所前，舉辦反對興建晶鼎焚化爐連署，強調彰化縣已有9座焚化爐，彰濱線西區就有6座事業廢棄物焚化爐，根據相關資料顯示，彰化縣有將近一半的焚化爐處理量，都是要處裡外縣市的事業廢棄物，健康風險都由彰化人承擔合理嗎？醫界並發起診所醫院插旗設站連署，號召彰化醫界站出來捍衛彰化縣民的健康，反對增設晶鼎事廢焚化爐，並加入設置連署站行列。

彰化縣政府則發出新聞稿說明表示，經濟部工業局為處理全國汙水處理廠汙泥，以BOT方式招商，由晶鼎綠能科技公司得標，從開發、審查及環評均是中央權責，況且環保局出席經濟部招商會議、環境影響評估審議會議中，均再三說明彰化縣北有中火、南有六輕，整體環境負荷嚴重，若再新建焚化爐，更加重彰化縣空氣汙染，還屢次建議應優先考慮其他縣市設置或進行第二階段環境影響評估，但未獲環評大會同意。