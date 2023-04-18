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大甲媽祖遶境進香 APP掌握鑾轎前進位置

中央社／ 台中18日電
大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香21日起駕，民眾可透過「大甲媽祖APP」隨時掌握媽祖鑾轎位置，還可記錄個人在遶境進香期間實地走訪的宮廟，走完全程有遶境證書，還可抽金媽祖。圖／聯合報系照片
大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香21日起駕，民眾可透過「大甲媽祖APP」隨時掌握媽祖鑾轎位置，還可記錄個人在遶境進香期間實地走訪的宮廟，走完全程有遶境證書，還可抽金媽祖。圖／聯合報系照片

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香21日起駕，民眾可透過「大甲媽祖APP」隨時掌握媽祖鑾轎位置，還可記錄個人在遶境進香期間實地走訪的宮廟，走完全程有遶境證書，還可抽金媽祖。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動21日晚間11時5分起駕，逢甲大學團隊連續18年公益贊助「天上聖母遶境進香衛星定位服務網」及「大甲媽祖」APP，提供媽祖鑾轎衛星定位、導航、即時影像及鎮瀾宮現場Live直播服務、查詢遶境進香路線資訊。

「大甲媽祖」APP不只在手機上可查到媽祖鑾轎的即時位置、超商、速食店、加油站、盥洗站、救護站、微笑單車站點、生活快送服務等資訊，也可透過鑾轎上的4支攝影機，從鑾轎視角看到遶境實況。

今年度特別加入了「生活快送」服務，可以查詢到由全球快遞所提供的新興代送服務，只要遶境期間指定日期有物品配送需求，就可以在指定地點委託配送的服務。

逢甲大學團隊在9天8夜期間，為確保大甲媽祖鑾轎上的設備正常運作，透過異業結盟，由天眼衛星科技股份有限公司和逢甲大學GIS中心、中華電信、準線智慧科技、全球快遞、精誠資訊、微笑單車等企業組成跨領域服務團隊。

同時，為保障隨轎輪值人員行車安全，更特別在隨轎車輛上安裝全球最先進的「駕駛注意力輔助系統」，不僅可在駕駛打瞌睡或注意力不集中時發出聲響提醒，同時也能主動偵測異常車道偏離等危險駕駛行為，並即時發出警示。

大甲媽祖 遶境

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