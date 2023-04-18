會考專車疫情停駛3年 中市今年重駛 盧秀燕：六都唯一

國中會考將於下個月登場，台中市長盧秀燕今主持市政會議時表示，將恢復疫情前做法，重開停駛3年的「教育會考專車」服務，為六都唯一全面提供交通專車的城市，教育局將調查各校需求，補助經費並協助安排。

盧秀燕說，會考專車讓學子不用各自張羅或擔憂安排交通工具的壓力，也減少考場附近交通打結的疑慮；今日提早宣布訊息，就是要提早告知家長不用擔心，若學校需要，市府皆會提供經費並協助安排。

教育局長蔣偉民說明，考量會考是國內最大型的考試，中市考生2萬6625人、分配在26個考場，過往紀錄申請學校約40所，將約出動500台專車，協助載送2萬名學生；市府今年也將補助學校，安排專車載送考生應考。

蔣偉民說，疫情間，學生同處車內空間，恐有群聚感染風險，2020年至去年，取消辦理會考專車服務，今年疫情趨緩，許多家長反映，盼會考專車復駛，綜合評估後，決定恢復補助學校，申辦國中會考專車，讓學生可在考試當天，減少交通時間壓力。