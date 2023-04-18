南投中寮頂城巷近百戶無自來水 陳情3年要改善了

南投中寮廣興村頂城巷一帶無自來水，近百戶居民長年仰賴山泉水，飽受逢旱缺水、水質不穩定等困擾，地方向中央陳情，歷經逾3年努力，今年獲7850萬經費將延管改善供水，台水自籌1400萬元補助管線汰換，解決當地民生用水問題。

中寮鄉民代表會指出，中寮為丘陵地形，部分村落因地勢較高，自來水供應有困難，鄉內廣興村頂城巷一帶就是如此，居民只能依靠山泉水生活，但山泉水品質及供水受氣候影響，大雨後用水混濁、入冬或旱情嚴重就無水可用，困擾著地方。

立委蔡培慧說，3年多前擔任不分區立委期間就獲地方陳情，鄉親盼廣興村內的自來水能延伸至頂城巷，改善當地供水問題，但因該區域地勢較高，需增設加壓站及配水池才能將水往上供送，她為此持續爭取改善，今年總算獲經費補助。

蔡培慧今偕同台灣自來水公司第四工程處、中寮鄉民代表會等至廣興村頂城巷進行延管工程說明會，台水表示，該延管工程將「無自來水地區供水改善計畫」約7850萬元支應增設供水系統，台水自籌1400萬元汰換管線，預計有98戶受惠。

台水第四工程處長王亮中說，3年多前獲地方反映就積極處理，媒合協商延管工程相關設施及管路用地權責，今年初完成6處配水池加壓站用地鑑界，立刻著手規畫相關細節，也將前端塑膠管進行改善，以利自來水接管至頂城巷能更加順利。