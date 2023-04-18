南投中寮頂城巷近百戶無自來水 陳情3年要改善了
南投中寮廣興村頂城巷一帶無自來水，近百戶居民長年仰賴山泉水，飽受逢旱缺水、水質不穩定等困擾，地方向中央陳情，歷經逾3年努力，今年獲7850萬經費將延管改善供水，台水自籌1400萬元補助管線汰換，解決當地民生用水問題。
中寮鄉民代表會指出，中寮為丘陵地形，部分村落因地勢較高，自來水供應有困難，鄉內廣興村頂城巷一帶就是如此，居民只能依靠山泉水生活，但山泉水品質及供水受氣候影響，大雨後用水混濁、入冬或旱情嚴重就無水可用，困擾著地方。
立委蔡培慧說，3年多前擔任不分區立委期間就獲地方陳情，鄉親盼廣興村內的自來水能延伸至頂城巷，改善當地供水問題，但因該區域地勢較高，需增設加壓站及配水池才能將水往上供送，她為此持續爭取改善，今年總算獲經費補助。
蔡培慧今偕同台灣自來水公司第四工程處、中寮鄉民代表會等至廣興村頂城巷進行延管工程說明會，台水表示，該延管工程將「無自來水地區供水改善計畫」約7850萬元支應增設供水系統，台水自籌1400萬元汰換管線，預計有98戶受惠。
台水第四工程處長王亮中說，3年多前獲地方反映就積極處理，媒合協商延管工程相關設施及管路用地權責，今年初完成6處配水池加壓站用地鑑界，立刻著手規畫相關細節，也將前端塑膠管進行改善，以利自來水接管至頂城巷能更加順利。
台水四工處則表示，該處會在最短時間內將廣興村自來水延伸至頂城巷工程計畫呈報中央，預計今年就能動工，也將持續與縣府溝通爭取免修路修費，減輕民眾支應相關施工費用，盡早開始供水，解決當地民生用水問題。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言