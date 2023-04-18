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彰化向荔枝椿象宣戰 今年釋放百萬天敵作戰

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
平腹小蜂是螞蟻的近親。圖／苗栗區農改場提供，記者簡慧珍翻攝
平腹小蜂是螞蟻的近親。圖／苗栗區農改場提供，記者簡慧珍翻攝

彰化縣荔枝和龍眼的產量都占全國第五名，往年追著害蟲荔枝椿象繁殖期跑，今年超前部署，初春先化學防治，今天和員林市公所在八卦山放置80個平腹小蜂蜂卵的盒子，預計至少八成孵化率，可望孵出約13萬隻平腹小蜂對付荔枝樁象，保護荔枝和龍眼產業的果農。

八卦山脈員林市的荔枝、龍眼種植面積約160公頃，位在山區內的廢耕果園成為荔枝椿象樂園，每年冬末春初孵化後逐漸擴散和危害荔枝、龍眼等無患子科水果，荔枝椿象體液和排泄物滴到人體皮膚會出現類似「灼傷」的傷害，今年市公所爭取縣政府補助32萬元購買平腹小蜂的蜂卵盒，懸掛在藤山步道深入山區的樹上。

苗栗區農改場生物防治分場副研究員吳怡慧說，平腹小蜂是本土昆蟲、螞蟻的近親，也是荔枝椿象的天敵，今天施放的蜂卵預計一周後孵出羽化成蟲，每個蜂盒內都塗抹一層蜂蜜當牠們的食物，小蜂交尾，公蜂死亡而母蜂飛出找宿主荔枝椿象蟲卵，在蟲卵上產卵寄生，完成牠們為民除害的使命。

市長游振雄表示，多數廢耕果園位處山區，化學噴霧車不易出入，且緊鄰多條登山步道，可能危害休閒、健走的民眾，荔枝椿象還會飛進一般民宅的庭園，市公所、市代會和縣政府在沿線山區懸掛平腹小蜂蜂盒，也配合中央及縣政府的化學防治期程，不同區域不同方法，多管齊下提升防治成效。

縣政府指出，今年（112）年2至3月完成第一階段化學防治，為避免施藥危害蜜蜂為開花的荔枝、龍眼授粉，改用釋放平腹小蜂生物防治，3月29日第一次以無人機在彰化市、芬園鄉、員林市、社頭鄉、田中鎮及二水鄉等地陸續釋放平腹小蜂，並搭配人工懸掛平腹小蜂卵片盒，預計釋放144萬隻平腹小蜂，讓彰化縣的荔枝椿象防治架構更加完整。

彰化縣政府和員林市公所、苗栗區農改場今天在員林市八卦山放置平腹小蜂的蜂卵。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府和員林市公所、苗栗區農改場今天在員林市八卦山放置平腹小蜂的蜂卵。記者簡慧珍／攝影

荔枝椿象 員林

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