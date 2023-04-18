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自己做最安心 大安農會家政班梅酒DIY體驗

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市大安區農會今與南投縣仁愛鄉合作，在大安農會舉辦青梅DIY體驗推廣活動，60位家政班體驗動手做樂趣，直呼「自己做最安心！」感受親手做梅子的樂趣。圖／大安區農會提供
台中市大安區農會今與南投縣仁愛鄉合作，在大安農會舉辦青梅DIY體驗推廣活動，60位家政班體驗動手做樂趣，直呼「自己做最安心！」感受親手做梅子的樂趣。圖／大安區農會提供

又到春天梅子成熟的季節。台中市大安區農會今與南投縣仁愛鄉合作，在大安農會舉辦青梅DIY體驗推廣活動，60位家政班體驗動手做樂趣，直呼「自己做最安心！」感受親手做梅子的樂趣。

清明前後是青梅採收的季節，此時採收的梅子用來製作脆梅酸甜清爽、口感爽脆，用來製作梅酒最甘醇順口、果香味濃厚。

青梅是南投縣的主要經濟農作物之一，南投是國內著名的青梅產區，梅子的產量為全國之首，所生產的梅子品質極佳，製成的青梅加工產品讓梅子增添不同味道，種類多又美味。

老師謝琳達表示，製作梅酒的材料有黃梅、冰糖、基酒及梅酒瓶700ml，首先將容器洗淨後消毒擦乾，瓶身可貼上製作日期，接著利用牙籤將梅子蒂頭去掉，蒂頭易腐爛會讓酒變的苦澀，一定要剔除乾淨。

剔除後梅子用清水洗淨放置陰涼處晾乾，再將梅子放入容器、倒入酒，冰糖要分兩次加入，分別是5個月及7個月時，甜度可依個人口味增減，8個月後就可以享用，此時的梅酒風味最佳。體驗結束後由參加民眾自行帶回，和家人一起享受香氣濃郁的梅酒。

謝琳達指出，梅子十分營養，是膳食纖維和有機酸的良好來源，有機酸開胃，膳食纖維促進腸道蠕動、幫助消化，加上梅子屬於鹼性食物，有助於讓體內血液值酸鹼平衡，肝火有毛病的人宜多吃，不但能降低肝火，也能滋養肝臟。

大安區農會總幹事蔡建宗表示，為強化幼兒學童對食農教育概念的理解，並對國產農產品認識與支持，進而帶動全民「三要一不要」，在地食材當季吃、揪人共食快樂吃、原型食真好吃、不要浪費食物適量吃的飲食習慣，強化對消費者，增進全民對食農教育之認知，為農業扎根是，更是希望能夠幫助辛苦耕耘的農民，支持台灣農業的發展。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市大安區農會今與南投縣仁愛鄉合作，在大安農會舉辦青梅DIY體驗推廣活動，60位家政班體驗動手做樂趣，直呼「自己做最安心！」感受親手做梅子的樂趣。圖／大安區農會提供
台中市大安區農會今與南投縣仁愛鄉合作，在大安農會舉辦青梅DIY體驗推廣活動，60位家政班體驗動手做樂趣，直呼「自己做最安心！」感受親手做梅子的樂趣。圖／大安區農會提供
台中市大安區農會今與南投縣仁愛鄉合作，在大安農會舉辦青梅DIY體驗推廣活動，60位家政班體驗動手做樂趣，直呼「自己做最安心！」感受親手做梅子的樂趣。圖／大安區農會提供
台中市大安區農會今與南投縣仁愛鄉合作，在大安農會舉辦青梅DIY體驗推廣活動，60位家政班體驗動手做樂趣，直呼「自己做最安心！」感受親手做梅子的樂趣。圖／大安區農會提供
台中市大安區農會今與南投縣仁愛鄉合作，在大安農會舉辦青梅DIY體驗推廣活動，60位家政班體驗動手做樂趣，直呼「自己做最安心！」感受親手做梅子的樂趣。圖／大安區農會提供
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食農教育 農會 南投

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