彰化縣幼兒專責醫師制度上路 73家診所104位醫師加入

為提升0到3歲幼兒初級醫療照護品質及落實預防保健，彰化縣「幼兒專責醫師制度計畫」今天上路，目前合作基層診所有73家、104位專責醫師參與，採一對一個案管理，估計今年將有8000名幼兒受惠。 衛生局強調，此一計畫除了掛號費或政府尚未補助的自費疫苗費用外，家長不需額外支出相關費用，即可得到更完整的醫療服務。

彰化縣衛生局今天上午鹿港鎮張容毓親子診所，正式啟動由衛福部補助的「幼兒專責醫師制度計畫」，縣長王惠美說，這項計畫能為0到3歲幼兒提供7大服務、3項追蹤及4項通報轉介，讓孩子在0到3歲成長階段，能有最了解孩子的幼兒專責醫師，陪著爸媽一起照顧孩子，有任何疑問都能向幼兒專責醫師諮詢，讓孩子快快樂樂、健健康康成長。

彰化縣診所協會理事長吳祥富表示，幼兒醫師專責制度現在已有104位基層診所醫師參與，他身為復健科醫師，常會遇到發展遲緩的小朋友，越早發現就能夠越早治療，有了專責制度，就能夠及早發現需要幫助的小朋友，讓他們能夠快樂成長。

彰化縣醫師公會理事長廖慶龍表示，他當了3個孩子的爸爸、4個孫子的阿公，照顧兒孫身體不舒服時，很能體會到父母的著急，藉由幼兒醫師專責計畫，任何大大小小的問題都可請教專責醫師，醫師公會將做好垂直整合，讓孩子有最好的醫療，能夠安心快樂的在彰化縣成長。

衛生局指出，「幼兒專責醫師制度計畫」是以個案管理方式，建立專責醫師與幼兒一對一的健康照護模式，提供7大服務包含健康檢查、發展評估、初級照護、育兒諮詢、衛生教育、預防接種及必要時安排居家訪視；3項追蹤有預防保健、疫苗接種及膽道閉鎖追蹤；4項通報轉介：牙齒塗氟、就醫轉診、發展遲緩及兒少保護轉介。