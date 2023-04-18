快訊

複製川普當年勝選模式 郭台銘2.0再出發喊「給我30天」

被戰爭蹂躪的歐洲：殘酷歷史如何不再重演？

好市多綜合維他命含禁用防腐劑 藝人自創保健果凍違規

支持海線孩子為國爭光 顏寬恒今暖捐龍井三校小將圓夢

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
前立委顏寬恒（左二）今赴龍井國中捐款，為選手們加油打氣。圖／顏寬恒提供
前立委顏寬恒（左二）今赴龍井國中捐款，為選手們加油打氣。圖／顏寬恒提供

台中市龍井國中、龍井國小分別奪下全國中小學師生手球錦標賽冠軍，雙雙取得國際手球分齡賽門票，將代表台灣前往丹麥喬陵蘭與各國好手一較高下，龍津高中也將赴以色列參與世界中學生沙灘排球錦標賽，目前三校都在籌措出國經費助學生踏上國際舞台，前立委顏寬恒捐款贊助，為學生加油打氣。

顏寬恒今赴龍井國中、龍井國小及龍津高中等三校，捐款為選手們加油打氣。顏寬恒表示，手球在龍井各校園盛行多年，在地的選手也用輝煌的成績擦亮招牌，看見運動風氣帶起孩子們成長的自信，他表示自己也深受鼓舞。

顏寬恒指出，三校的選手們獲得出國比賽的機會，需遠赴丹麥及以色列，為了不讓參賽經費成為選手的負擔，校方、教練與家長們積極協助籌措出賽經費。這些選手們相當積極備賽，望各界能共一起支持孩子們圓夢，讓選手們的精湛球技，能在國際的舞台上被大家看見，為台灣爭光。

龍井國中校長國立民表示，此次學生能進軍國際為國爭光，非常感謝各界大力支持，及師長與教練長期的努力。今年有18名選手將代表台灣出國參賽，不過每名選手在扣除學校申請的補助後，約需自費4.5萬元，為了減輕家長及孩子們負擔，學校協助籌措出國經費，盼能降低選手的自費金額到3萬元。

前立委顏寬恒（左五）今赴龍井國中捐款，為選手們加油打氣。圖／顏寬恒提供
前立委顏寬恒（左五）今赴龍井國中捐款，為選手們加油打氣。圖／顏寬恒提供
前立委顏寬恒今赴龍津國中捐款，為選手們加油打氣。圖／顏寬恒提供
前立委顏寬恒今赴龍津國中捐款，為選手們加油打氣。圖／顏寬恒提供
前立委顏寬恒（中）今赴龍井國小捐款，為選手們加油打氣。圖／顏寬恒提供
前立委顏寬恒（中）今赴龍井國小捐款，為選手們加油打氣。圖／顏寬恒提供
台中市龍井國中勇奪全國中小學師生手球錦標賽國中男子組冠軍。圖／龍井國中提供
台中市龍井國中勇奪全國中小學師生手球錦標賽國中男子組冠軍。圖／龍井國中提供
台中市龍井國中勇奪全國中小學師生手球錦標賽國中男子組冠軍。圖／龍井國中提供
台中市龍井國中勇奪全國中小學師生手球錦標賽國中男子組冠軍。圖／龍井國中提供

顏寬恒 捐款

延伸閱讀

再戰中二…磺溪書院考生祈福活動 顏寬恒、林靜儀「同台」交鋒

中二選區再現煙硝味！顏寬恒確定提名第一天 就和林靜儀駁火

再戰中二／林靜儀：選舉才看到他 顏寬恒：要她了解民意

顏寬恒交保金額適當性惹議 蔡碧仲：據以力爭才是正道

相關新聞

大甲媽21日起駕29日回鑾 交管時間與路線看這邊

大甲媽遶境進香活動21日起駕、29日回鑾，台中市警局已規畫相關交通管制規畫，也提醒民眾，可多使用大眾運輸工具，盡量搭公車...

睽違3年回來了！今晚大甲媽起駕宴 席開千桌澎湃菜單出爐

今晚6點，大甲鎮瀾宮將在大甲體育場舉辦1千桌起駕宴，因疫情因素睽違3年，信眾引頸期待，廟方表示，桌數與往年相同，熱潮已恢...

怪現象！台中接種站周一比假日多 醫曝：2種人來打

台中市文心森林公園疫苗接種站每天開，接種時還能欣賞周邊美景，被譽為「最美接種站」，服務近5萬人次，預計4月30日退場。承...

大甲媽4月21日起駕 烏日、大肚、龍井交通管制看這裡

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境將於21日深夜起駕，展開9天8夜遶境活動，將行經烏日、大肚、龍井區部分路段，烏日警分局為維護鑾轎行...

彰化縣幼兒專責醫師制度上路 73家診所104位醫師加入

為提升0到3歲幼兒初級醫療照護品質及落實預防保健，彰化縣「幼兒專責醫師制度計畫」今天上路，目前合作基層診所有73家、10...

大甲媽21日遶境！800警力布署鎮瀾宮劃3管制區

大甲鎮瀾宮媽祖繞境被譽為世界三大宗教盛事之一，本月21日深夜23點5分(子時)將起駕，30日回鑾，為期9天8夜的跨縣市遶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦