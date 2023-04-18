支持海線孩子為國爭光 顏寬恒今暖捐龍井三校小將圓夢

台中市龍井國中、龍井國小分別奪下全國中小學師生手球錦標賽冠軍，雙雙取得國際手球分齡賽門票，將代表台灣前往丹麥喬陵蘭與各國好手一較高下，龍津高中也將赴以色列參與世界中學生沙灘排球錦標賽，目前三校都在籌措出國經費助學生踏上國際舞台，前立委顏寬恒今捐款贊助，為學生加油打氣。

顏寬恒今赴龍井國中、龍井國小及龍津高中等三校，捐款為選手們加油打氣。顏寬恒表示，手球在龍井各校園盛行多年，在地的選手也用輝煌的成績擦亮招牌，看見運動風氣帶起孩子們成長的自信，他表示自己也深受鼓舞。

顏寬恒指出，三校的選手們獲得出國比賽的機會，需遠赴丹麥及以色列，為了不讓參賽經費成為選手的負擔，校方、教練與家長們積極協助籌措出賽經費。這些選手們相當積極備賽，望各界能共一起支持孩子們圓夢，讓選手們的精湛球技，能在國際的舞台上被大家看見，為台灣爭光。