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睽違3年回來了！今晚大甲媽起駕宴 席開千桌澎湃菜單出爐
今晚6點，大甲鎮瀾宮將在大甲體育場舉辦1千桌起駕宴，因疫情因素睽違3年，信眾引頸期待，廟方表示，桌數與往年相同，熱潮已恢復。晚宴菜單也出爐，包含：藥膳燉全雞、梅汁鮮魚、佛跳牆等，還有海線特有的古早味米糕，光看菜名，令人食指大動。晚間預計大甲鎮瀾宮董事長顏清標將到場，與上萬名信徒共餐。
被譽為全球三大宗教盛事之一的大甲鎮瀾宮媽祖繞境活動，將於4月21日23點05分（農曆3月3日子時）起駕前往嘉義新港奉天宮，於4月30日回鑾。
疫情因素，起駕宴停辦3年，今年解封恢復辦理，大甲鎮瀾宮表示，今晚6點將在大甲體育場席開1千桌，桌數與往年相同，信眾熱情恢復；起駕宴更規畫學生表演、藝人蔡秋鳳、方千玉、許志豪等人演出，熱鬧滾滾。
眾人矚目海線澎湃辦桌料理，菜單出爐，包含：十全藥膳燉全雞、富貴圓蹄海鮮羹、梅汁甘露淋鮮魚、日式蜜汁豬肋排、古味米糕拼美點、紫芋青花煨虎掌、蹄花御品佛跳牆、鮮蔬雙魷燴烏蔘、圓圓滿滿水果凍，共九道佳餚。
起駕宴，又稱為起馬宴，民俗專家林茂賢說，大甲媽祖在每年起馬宴後，跟隨遶境的信眾就必須開始茹素，直到新港祝壽大典後才開葷，是其傳統。
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