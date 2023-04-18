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月薪2.64萬元 彰化縣政府釋出160個暑期工讀名額

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
為促進青年學生職場體驗，彰化縣政府再依往例，由19個處釋出160個大專生暑期工讀名額，從7月3日至8月31日為期兩個月，月薪是2萬6400元。圖／彰化縣政府提供
為促進青年學生職場體驗，彰化縣政府再依往例，由19個處釋出160個大專生暑期工讀名額，從7月3日至8月31日為期兩個月，月薪是2萬6400元。圖／彰化縣政府提供

為促進青年學生職場體驗，彰化縣政府再依往例，由19個處釋出160個大專生暑期工讀名額，從7月3日至8月31日為期兩個月，月薪是2萬6400元，自4月28日至5月11日受理報名，6月7日辦理公開抽籤，過程將全程錄影並在青年發展處FB線上直播。

縣府青年發展處表示，縣府這項暑期工讀計畫，歡迎29歲以下學生本人設籍彰化縣滿4個月以上，並具有國內正式學籍的111學年度且現為在學之大學、四技、二技、二專、五專四年級在學學生報名參加。

為協助特定對象，工讀名額將保留一定比率給身心障礙者、生活扶助戶、原住民、特殊境遇家庭的子女、獨力負擔家計之子女等學生，另外，工讀計畫以進用1次為原則，曾錄取彰化縣政府辦理的暑期工讀者不得再次報名。

暑期工讀報名方式採通信報名為主，須依報名表詳填個人資料並附上相關證明文件，掛號郵寄至各用人單位，報名簡章及詳細內容可至彰化縣政府青年發展處網站下載(網址： https://youth.chcg.gov.tw/)或電話洽詢（04）7121530#13承辦人林小姐。

為促進青年學生職場體驗，彰化縣政府再依往例，由19個處釋出160個大專生暑期工讀名額，從7月3日至8月31日為期兩個月，月薪是2萬6400元。圖／彰化縣政府提供
為促進青年學生職場體驗，彰化縣政府再依往例，由19個處釋出160個大專生暑期工讀名額，從7月3日至8月31日為期兩個月，月薪是2萬6400元。圖／彰化縣政府提供

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