大學生暑期限定！南投縣府釋112職缺 月薪26.4K

為協助青年學子體驗職場，南投縣政府將釋出112個暑期工讀機會，讓其利用暑假到公務機關實際工作，累積實務經驗，提升職涯競爭力，原則上朝8晚5，工讀期間自7月1日至8月31日，月薪2萬6400元，今起受理報名，至24日止。

縣府指出，為協助設籍於南投縣的在學青年了解職場、及早規劃個人職涯，並學習社會責任意涵，該府特地在暑假期間釋出工讀機會，讓他們能在利用暑期體驗職場環境，培養正確職場工作態度，並充實職場所需技能。

而今年縣府一共釋出112個暑期工讀名額，其中身心障礙保障名額10名，特殊條件保障名額30名及一般名額72名，特殊條件包括父母其中一方為身心障礙者、生活扶助戶，以及原住民、新住民、特殊境遇家庭或獨力負擔家計者之子女。

南投縣長許淑華說，希望透過今年度暑期工讀機會，讓青年學子瞭解在面對就業時應有之態度及職業觀念，同時也有益於弱勢家庭經濟，另一方面透過參與公部門運作，培養多元專業技能，加強職場事務能力，對日後其生涯將有所幫助。

縣府也提醒，報名資格條件須為設籍南投縣滿1年，就讀國內大專院校具正式學籍於修業年限內的在學生，但不包括僑外生、五專3年級以下、空中大學及研究所在職專班學生、研究生、應屆畢業生、延畢生、夜校生、假日進修部等學生。

針對工讀時間及待遇，縣府表示，工讀期間自7月1日至8月31日，月薪2萬6400元，勞健保依法辦理；工作原則上朝8晚5，實際仍需視用人單位規定時間出勤，報名簡章已刊於縣府官網「最新消息」，今天起受理報名至4月24日止。