怪現象！台中接種站周一比假日多 醫曝：2種人來打
台中市文心森林公園疫苗接種站每天開，接種時還能欣賞周邊美景，被譽為「最美接種站」，服務近5萬人次，預計4月30日退場。承接的診所醫師施勝桓觀察發現，近期出現「周一搶打潮」怪現象，竟比假日還多出一倍，一種是打後要請2天疫苗假，另一種趕出國需要疫苗證明。
施勝桓觀察，近期周六、周日平均一天約打25劑疫苗，但到周一卻爆增到45劑，有的接種者表示，現在國家新冠疫苗政策傾向於一年打一次，還不知道有沒有疫苗假，趁現在還可以請疫苗假，因此周一打完疫苗就可請二天疫苗假；也有要赴日年輕人只打了二劑疫苗，擔心三天內的PCR萬一呈現陽性害假期泡湯，因此在赴日前一天來接種第三劑，並申辦赴日疫苗證明。
施勝桓說明，文心森林公園接種站從前年12月18日假日開打，後因應民眾需求，隔一周即改為天天開設，最多的一天是去年1月8日因應Omicron，當天1475人搶打。由於該站提供各廠牌、年齡層的新冠疫苗，有「疫苗百貨」之稱，天冷、下雨，疫情冷，最少一天僅12人，低於40人不敷成本仍持續服務，並備有7部筆電分別登錄，且有固定護理人員施打。
衛生局說明，該站環境優美、團隊服務親切獲好評，被市民譽為「最美接種站」，服務近5萬人次，因應全國疫情持續下降，該站從上個月20日調整為每周一、六、日提供接種服務，預計4月30日功成身退，感謝醫療團隊開站，為文心森林公園留下美麗身影。
衛生局說，配合中央政策，市府即日起至4月30日推動全民新冠疫苗加1接種活動，呼籲未曾接種任何一劑、尚未完成基礎劑，及6歲以上今年未接種過次世代疫苗者響應接種。清明連假將至，請民眾盡速完成次世代疫苗接種，詳情可至衛生局網頁( https://www.health.taichung.gov.tw/1814719/Nodelist )查詢。
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