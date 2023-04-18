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疫情解封 停辦3年的彰化鹿港夜間龍舟賽絢麗回歸

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
因疫情停辦3年的彰化鹿港夜間龍舟賽，隨著疫情解封，今年將盛大回歸，定6月22日至24日舉行，即日起至4月26日受理報名。圖／彰化縣政府提供
因疫情停辦3年的彰化鹿港夜間龍舟賽，隨著疫情解封，今年將盛大回歸，定6月22日至24日舉行，即日起至4月26日受理報名。圖／彰化縣政府提供

因疫情停辦3年的彰化鹿港夜間龍舟賽，隨著疫情解封，今年將盛大回歸，定6月22日至24日舉行，即日起至4月26日受理報名。

鹿港慶端陽系列活動─國際龍舟錦標賽，1979年舉辦第一屆以來，到今年已辦理42屆，近幾年的參賽隊伍都超過百隊，為台灣觀光年曆國際級賽事之一，也是中台灣唯一的端午龍舟賽，尤其是夜間龍舟賽，搭配沿岸及景點的絢麗燈光，更吸引人潮，創造了鹿港夜間經濟。

不過，2020年至2022年受到疫情影響，鹿港龍舟賽因此停辦或改為日間辦理，隨著疫情解封，今年恢復在辦理，訂6月22日至24日舉行。

彰化縣長王惠美說， 2023鹿港慶端陽系列活動6月3日的龍王祭揭開序幕，一連串活動包含夜間龍舟賽、親子體驗龍舟、鹿港小鎮光影藝術節、河岸綠地音樂會、人文小旅行、魯班公宴、傳統戲曲定點表演、特色伴手禮暨農特產品市集、發送煎堆、香料鋪體驗等精彩活動，歡迎全國民眾來鹿港感受龍舟賽的活力、歷史小鎮的幽美、夜間燈光的耀眼、彰化小吃的色香味。

教育處表示，龍舟賽報名期間是即日起到4月26日，報名網址：https://irunner.biji.co/LukangDragonBoat2023，歡迎各地好手一起來參與。

因疫情停辦3年的彰化鹿港夜間龍舟賽，隨著疫情解封，今年將盛大回歸，定6月22日至24日舉行，即日起至4月26日受理報名。圖／彰化縣政府提供
因疫情停辦3年的彰化鹿港夜間龍舟賽，隨著疫情解封，今年將盛大回歸，定6月22日至24日舉行，即日起至4月26日受理報名。圖／彰化縣政府提供
因疫情停辦3年的彰化鹿港夜間龍舟賽，隨著疫情解封，今年將盛大回歸，定6月22日至24日舉行，即日起至4月26日受理報名。圖／彰化縣政府提供
因疫情停辦3年的彰化鹿港夜間龍舟賽，隨著疫情解封，今年將盛大回歸，定6月22日至24日舉行，即日起至4月26日受理報名。圖／彰化縣政府提供

龍舟賽 鹿港 王惠美

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